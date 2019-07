Dresden

Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag über die Zulassung der eingereichten Kreiswahlvorschläge für die sieben Dresdner Wahlkreise 41 bis 47 entschieden. Zugelassen wurden dabei in allen Wahlkreisen die Direktkandidaten der SPD, der Linken, der Grünen, der CDU, der AfD und der FDP.

Die Kreiswahlvorschläge der Freien Wähler konnten jedoch in keinem Wahlkreis angenommen werden, da die Vorschläge nicht entsprechend den wahlrechtlichen Bestimmungen unterschrieben waren. Wie die Stadt mitteilte, hatte die falsche Person die Unterlagen unterzeichnet. Die Partei habe nun die Möglichkeit, Einspruch gegen diese Entscheidung einzulegen.

Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative – kurz auch die Partei – hatte für alle Wahlkreise Wahlvorschläge eingereicht. Jedoch konnten nur die Kandidaten für die Wahlkreise 41, 43, 45 und 47 zugelassen werden, da lediglich in diesen Kreisen eine ausreichende Anzahl an Unterstützungsunterschriften vorlag. Die Wahlvorschläge der Bürgerrechtsbewegung Solidarität ( BüSo) wurden in den Wahlkreisen 44, 45 und 47 akzeptiert. Nur für diese wurden auch Kreiswahlvorschläge abgegeben und ausreichend Unterstützungsunterschriften vorgelegt.

Die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den Bewerbern werden am 15. Juli öffentlich im Amtsblatt 28/29 der Landeshauptstadt bekannt gemacht. Welche Parteien und Wählervereinigungen für die Landesliste zugelassen werden, entscheidet der Landeswahlausschuss.

Von DNN