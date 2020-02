Dresdner Kammerchor und das Wrocław Baroque Orchestra im Kulturpalast

Dresden

Der Dresdner Kammerchor gehört seit seiner Gründung vor 35 Jahren zum Dresdner Musikleben. Er ist in der Barock- und Renaissancemusik ebenso zu Hause wie bei der zeitgenössischen Musik, auch mit Uraufführung neuer Werke im eigenen Auftrag. Im vergangenen Jahr hat der Chor seine vielfach gelobte und prämierte Gesamtaufnahme der Werke Heinrich Schütz‘ abgeschlossen. In seinem Wirken gehört er zu den Botschaftern Dresdens, die weit in die Welt hinaus strahlen.

Am 15. (Kulturforum Wrocław) und 16. Februar ( Kulturpalast Dresden) finden die nächsten Konzerte des Dresdner Kammerchores statt. Wolfram Quellmalz sprach vorab mit Gründer und Leiter Hans-Christoph Rademann.

Partner sind wichtig für Projekte. Es geht ja nicht nur darum, eine Trompete oder einen Sopran zu besetzen, man muss auch ein gemeinsames Verständnis haben, Werke erarbeiten, aus der Taufe heben. Wie kam es zur Partnerschaft mit dem Wrocław Baroque Orchestra?

Hans-Christoph Rademann: Wir arbeiten seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit dem Barockorchester Wroclaw zusammen, inzwischen blicken wir schon auf eine beachtliche Anzahl von Konzerten zurück. Höhepunkte waren u. a. die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach in der Fassung von Felix Mendelssohn Bartholdy im Nationalen Musikforum Wrocław sowie Johannes-Passion, das Mozart Requiem und Händels „Jephta“ beim Musikfest Erzgebirge.

Musikalisch und menschlich Freunde

Wir sind musikalisch und menschlich Freunde, und das Orchester spielt auf einem internationalen Top-Niveau. Die Konzerte in dem erstklassigen Konzertsaal im NMF in Wrocław sind für uns immer Höhepunkte. Jetzt spielen wir erstmals zusammen im herrlichen Kulturpalast. Wir füllen die Städtepartnerschaft Dresden-Wrocław mit Leben aus. Ein wichtiger Faktor ist aber auch, dass wir am Vortag das Konzertprogramm bereits in Wrocław spielen können.

Lesen Sie auch

• Wie die Zwerge aus Breslau nach Dresden kamen

• Verbindung nach Breslau: Mit dem Zug von Dresden nach Wrocław über Zgorzelec

Auch die Solisten sind wichtige Partner, mit denen Sie schon viele Projekte aus der Taufe gehoben haben. Isabel Schicketanz zum Beispiel hat zunächst in den Bach-Kantaten mit Ihren Studenten (Klasse Chordirigieren) gesungen, war zuletzt am Heinrich-Schütz-Projekt beteiligt. Was zeichnet einen „Partner“ neben seiner passenden Stimme aus?

Ich habe bei diesem Konzert eine ideale Sängerbesetzung. Alle Solisten haben die gleiche musikalische Wellenlänge wie ich, und wir haben viel Erfahrung miteinander. Isabel Schicketanz hat mit mir viele CDs der Heinrich-Schütz-Gesamtaufnahme produziert und ist mittlerweile auch gern gesehener Gast bei der Bachakademie Stuttgart. Henriette Reinhold und Patrick Grahl sage ich eine große internationale Karriere voraus, und Tobias Bernd ist da bereits mittendrin. Maria Stosiek singt übrigens den 2. Sopran und ist eine absolute Doppelbegabung, denn sie ist auch Stimmführer der 2. Violinen im Orchester der Staatsoperette Dresden. Auch sie ist auf zahlreichen Schütz-Aufnahmen zu erleben.

Auf dem Programm des kommenden Wochenendes stehen Johann Sebastian Bachs „Singet dem Herrn ein neues Lied“ (BWV 225) und sein Magnificat in D (BWV 243) sowie Jan Dismas Zelenkas Te Deum a due cori (ZWV 146) – gab es für diese Auswahl besondere Gründe?

Wir wollten Glanzstücke des Barock im Programm haben. Bachs zwölfteiliges Kabinettsstück der musikalischen Klangrede steckt voller Symbolik. Man kann ein Leben lang darin neue Aspekte entdecken. Zelenkas Te Deum ist ein äußerst farbenfrohes, virtuoses Werk, das den Hörer sofort gefangen nimmt. An der Besetzung hat er nicht gespart, es spielen z. B. vier Trompeten mit!! In Zelenkas Musik finden sich auch zahlreiche verschlüsselte Botschaften, wie die Symbolik der Zahl 3, die für das Göttliche (der dreieinige Gott) steht. Und in Bachs Motette darf der Chor besonders zeigen, was er kann. Dieses Stück hat Bach wahrscheinlich zur Trauerfeier für einen verstorbenen Thomaner geschrieben, so die neuesten Erkenntnisse. Der Choral in der Mitte der Motette entfaltet auf einzigartige Weise Gedanken zur Endlichkeit des menschlichen Lebens.

Sie kommen mit dem Dresdner KAMMERchor und einem BAROCKorchester in den Großen Saal des Dresdner Kulturpalastes – ist das nicht ein Risiko? Was tun Sie (und Ihr Assistent Tobias Mäthger), um auch an diesem Ort eine optimale Klangwirkung zu erzielen, den Charakter der Ensembles zu erhalten?

Im Kulturpalast zu spielen ist wunderbar und eine hervorragende Gelegenheit. Der Saal eignet sich gerade für solch eine Besetzung besonders gut, das habe ich bereits erfahren, als ich mit dem Kammerchor dort Bachs h-Moll Messe aufgeführt habe.

wurde als Leiter des RIAS-Kammerchores und des Chores des NDR international bekannt. Heute leitet er neben der 1954 von Helmuth Rilling gegründeten Gächinger Kantorei auch die Internationale Bachakademie Stuttgart. Dresden und der Region blieb er aber treu – neben dem Dresdner Kammerchor liegt ein Schwerpunkt seiner Arbeit an der hiesigen Musikhochschule und in der Ausbildung von Chordirigenten. Im September findet wieder das Musikfest Erzgebirge statt (zweijähriger Turnus im Wechsel mit den Silbermann-Tagen), dessen Intendant Hans-Christoph Rademann ist.

Was in Dresden mit dem neuen Kulturpalast und dem Umbau des Kraftwerk Mitte gelungen ist, das finde ich grandios. Da reiben sich manch andere Städte die Augen und fragen sich, wie das gehen kann.

Sonntag, 16. Februar, 18 Uhr, Kulturpalast, „Bach-Zelenka“, Dresdner Kammerchor, Wrocław Baroque Orchestra, Hans-Christoph Rademann (Leitung), Solisten: Isabel Schicketanz (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Alt), Patrick Grahl (Tenor), Tobias Berndt (Bass)

Von Wolfram Quellmalz