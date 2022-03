Dresdner Hotels bieten Ukraine-Flüchtlingen Zimmer an

Dresden

Die Hotels der Dresdner Hotelallianz wollen Ukraine-Geflüchteten kurzfristig Zimmer zur Verfügung stellen. Wie die Stadt mitteilte, könnten die Einrichtungen bereits jetzt über 300 Zimmer anbieten, sollte Bedarf vorhanden sein.

„Unsere Branche hat in der schweren Zeit der Corona-Pandemie sehr viel Solidarität erfahren. Davon möchten wir ein Stück zurückgeben und denen helfen, die jetzt unverschuldet in dieser schrecklichen Lage sind“, erklärt Johannes Lohmeyer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Dresden.

Die Betreiber stellen die Zimmer dabei zum Selbstkostenpreis, also weit unter dem tatsächlichen Wert, zur Verfügung. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt ist derzeit in Arbeit.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) begrüßt die Aktion: „Dass die Tourismusbranche uns dieses Angebot unterbreitet, zeigt wie wir in dieser Stadt zusammenstehen. Auch wenn bisher nur verhältnismäßig wenige Menschen aus der Ukraine in Sachsen angekommen sind, so kann sich dies täglich ändern. Auch dank der Dresdner Hotels sind wir vorbereitet!“

Von bw