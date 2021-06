Dresdner Hochhaus unter Quarantäne – Banda Comunale spielt Konzert

Dresden

Balkonkonzert gegen den Koller: Die Band Banda Comunale hat am Samstagnachmittag vor einem Dresdner Studentenwohnheim gespielt, dessen Bewohner nach einem Corona-Todesfall unter Quarantäne stehen. „Es ist natürlich ein trauriger Anlass“, sagte Michal Tomaszewski, der die Brass-Band mitgegründet hat. Die Musik solle den Bewohnern helfen, Sorgen für einen Moment zu vergessen. „Den Leuten fehlt ein bisschen Aufmunterung“. Der Leiter des Gesundheitsamtes hatte die Band am Freitagabend angerufen und gebeten, für die Bewohner zu spielen. Die Band sei überrascht, aber sogleich bereit gewesen, so Tomaszewski.

Nachweis auf Mutation steht noch aus

Ein Bewohner des Studentenwohnheims war vor wenigen Tagen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Student und gebürtige Inder war erst vor kurzem aus Bangalore zurückgekehrt, ein Schnelltest nach der Einreise war zunächst negativ ausgefallen. Laut dem örtlichen Gesundheitsamt besteht der Verdacht, der Mann könne sich mit einer Variante des Coronavirus infiziert haben - der sogenannten Delta-Variante, die zuerst in Indien festgestellt wurde. Eine Bestätigung steht aber noch aus.

Eine Studie aus Indien geht davon aus, dass die Übertragbarkeit des Virus bei dieser Variante um 50 Prozent höher ist als bei der Alpha-Variante, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde. Ob die Delta-Variante allerdings zu einer höheren Todesrate führt, ist der indischen Studie zufolge bislang noch unklar.

In dem Hochhaus hatte der junge Mann in einer Wohngemeinschaft gelebt und vermutlich auch Kontakt zu anderen Studenten des Hochhauses gehabt. Die Behörde hatte sich alarmiert gezeigt, weil sich der Gesundheitszustand des Studenten nach einem zunächst guten Allgemeinzustand rapide verschlechtert hatte.

Das gesamte Hochhaus steht bis zum achten Juni unter Quarantäne, die Polizei überwacht die Zugänge. Das Gesundheitsamt hat verpflichtende Corona-Tests für die rund 150 bis 200 Bewohner des Hochhauses nahe des Campus angeordnet. Voraussichtlich am Wochenende sollen die Testergebnisse vorliegen. Die Tests werden auch auf die Virusvariante untersucht.

Das Konzert am Samstagnachmittag verfolgten mehrere Bewohner vom Balkon oder vom geöffneten Fenster aus. „Uns gefällt es“, sagte ein junger Mann auf Englisch, nach jedem Stück gab es Applaus. Die Band Banda Comunale wechselte auch den Standort und spielte einige Stücke hinter dem Hochhaus, damit auch dort die Bewohner des 15-Geschossers die Musik hören konnten.

