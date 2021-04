Dresdner Hobbyimker steht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erneut vor Gericht

Dresden

Thomas H. gab sich am Montag im Landgericht loyal, scherzte, machte Witze – dabei hat er gar keinen Grund für gute Laune. Die Staatsanwaltschaft warf dem 65-Jährigen sexuellen Missbrauch von Kindern in 30 Fällen und Besitz von Kinderpornografie vor. Nicht zum ersten Mal: 2016 wurde er wegen ähnlicher Vorwürfe zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Vertrauen schamlos ausgenutzt

Der Hobby-Imker hatte jahrelang einen Schaubienenstand in Dresden-Löbtau betrieben. Er lud Schulklassen und Kitas ein und erklärte den Kindern das Leben der Insekten und den langen Weg von den Bienchen und Blümchen bis zum Honig. Angesichts der schwindenden Bienenvölker eine lobenswerte Sache. Doch er war eben nicht der nette „Bienenkönig“, wie er sich selbst nannte, sondern nutzte das Vertrauen der Kinder, Eltern, Lehrer und Erzieher schamlos aus. Zwischen 2010 und 2014 begrapschte er kleine Mädchen an intimen Stellen, griff ihnen in die Slips, an die Scheide oder an die Brust.

Thomas H. wanderte ins Gefängnis und wurde mit der Auflage, einen großen Bogen um Kinder – vor allem kleine Mädchen – zu machen, aus der Haft entlassen. Nur hielt er sich nicht daran. Durch Zufall lernte er eine Familie mit zwei kleinen Mädchen – acht und zehn Jahre alt – kennen. Auch hier hielt man den 65-Jährigen zunächst für einen „netten Kerl“. War er aber offenbar nicht – laut Staatsanwaltschaft hat er 2020 auch diese Mädchen im Intimbereich angefasst und seinen Finger eingeführt. Angeklagt sind 30 Fälle.

Mädchen müssen vor Gericht aussagen

Die Sache flog auf, als sich die Mädchen der Mutter anvertrauten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler Tausende Dateien mit Kinderpornografie auf seinen Laptops und Sticks. Darunter auch das Bild eines Mädchens, das er in seinem Schaubienenstand befummelt und fotografiert hatte.

Der 65-Jährige wies die Missbrauchsvorwürfe entschieden zurück. „Das bestreite ich zu 100 Prozent!“ Er sieht sich selbst als Opfer – das hat er schon bei seinem früheren Prozess getan. Das Ganze sei ein Komplott oder eine Retourkutsche der Eltern, weil er sich in deren Erziehungsmethoden eingemischt habe, so seine Argumentation.

Die kinderpornografischen Fotos – und da sind ganz üble dabei – habe er sich von FKK- und Nudistenseiten heruntergeladen. Und zum Foto aus dem Schaubienenstand wolle er gar nichts sagen. So müssen nun die Mädchen vor Gericht aussagen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler