Dresdner Historiker veröffentlicht Buch über Geschichte der Blasphemie

Fast schien es sich mit der Gotteslästerung erledigt zu haben. Jahrzehntelang habe die Blasphemie einen schleichenden Bedeutungsverlust erlitten, konstatiert Gerd Schwerhoff, Historiker an der TU Dresden. Doch dann, 1989, kam die Todesdrohung des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdi für dessen Roman „Satanische Verse“. Damit, so der Historiker, begann das neue, globale Zeitalter der Blasphemie.

Wo Götter auftraten, folgte ihre Lästerung auf dem Fuße

Eine Weile war Ruhe, dann ging es Schlag auf Schlag: 2004 der Mord an dem niederländischen Filmregisseur Theo van Gogh, 2005 der Streit um die Mohammed-Karikaturen in der dänischen „Jyllands-Posten“, 2015 der islamistische Anschlag auf die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Auch unter orthodoxen Christen kochte Empörung hoch, als „Pussy Riot“ in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale ein Punk-Gebet inszenierten und ein Video davon im Internet verbreitete.

In seinem Buch „Verfluchte Götter“ demonstriert uns Gerd Schwerhoff, dass man all diese Konflikte besser versteht, wenn man in die Geschichte zurückblickt. Und er blickt weit zurück, bis ins Altertum, wo „Schmähung und Herabwürdigung des Heiligen“ – so definiert er Blasphemie – zu einem Teil der europäischen Geschichte wurden. Wo Götter auftraten, folgte ihre Lästerung auf dem Fuße. Besonders, als sich monotheistische Religionen herausbildeten.

Die Glaubenssysteme der antiken Welt profilierten sich unter wechselseitigen Schmähungen. Sie begleiteten die Abspaltung der Christen von den Juden. „Bis in die Neuzeit blieben Lästerungen bzw. Lästerungsvorwürfe ein Grundmotiv von Glaubenskonflikten innerhalb des Christentums, ob zwischen der römischen Kirche und den mittelalterlichen Ketzerbewegungen oder zwischen den frühneuzeitlichen Konfessionen nach der Reformation.“

Das „Heilige“ ist nicht zwingend in der Religion zu suchen

Was das Buch so bereichernd macht: Schwerhoff stellt nicht nur detailliert historische Tatbestände dar, sondern analysiert die Zusammenhänge und sich wiederholenden kulturellen Mechanismen. Dadurch bekommt das Buch eine philosophische Dimension, deren Licht uns die Vorgänge der Gegenwart erhellt.

Brillant, wie dieser Historiker den Kreis seiner Betrachtung über das im engeren Sinne Religiöse hinaus erweitert. Überall dorthin, wo etwas zum Heiligen erklärt wird. Schaudernd wird einem bewusst, wie gefährlich kurz die Verbindung zwischen der kultischen Überhöhung des „Volkes“ bei den Nationalsozialisten zu populistischen Bewegungen der Gegenwart mit ihren Kampfbegriffen wie „Volksverräter“ ist.

Besser begreift man auch, worüber derzeit besonders intensiv gestritten wird: „Geschlechtliche und ethnische ebenso wie kulturelle oder religiöse Identitäten werden in den gegenwärtigen Debatten nicht selten als Eigenschaften mit nahezu sakrosankten Qualitäten gehandelt.“ Das letzte Kapitel der Herabwürdigung des Hochgestellten, konstatiert er am Ende seines aufklärerischen Buches, ist noch längst nicht geschrieben.

Gerd Schwerhoff: Verfluchte Götter. Die Geschichte der Blasphemie. S. Fischer. 528 S., 29 Euro; Buchvorstellung mit dem Autor am 25. November, 19.30 Uhr, in der SLUB, Zellescher Weg 18, organisiert von der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen

Von Tomas Gärtner