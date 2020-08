Dresden

Muriel Schockenhoff arbeitet seit zwei Jahren für die Dresdner Hilfsorganisation arche noVa im Libanon. Nachdem sie Anfang August kurz in Deutschland war und auch den Dresdner Headquarter besuchte, reiste sie am 4. August zurück nach Beirut – und befand sich zum Zeitpunkt der verheerenden Explosionen am Beiruter Hafen. Wie sie die Katastrophe erlebt hat und warum die nur ein weiterer Tropfen in ein überlaufendes Fass im Libanon ist, erzählt sie am Telefon im DNN-Interview.

Muriel Schockenhoff arbeitet für arche noVa im Libanon. Quelle: privat

Frau Schockenhoff, wie geht es Ihnen? Wie sieht Ihr Alltag im Libanon derzeit aus?

Momentan geht es mir ganz gut. Wir sind ja am Tag der Explosion mit dem Schrecken davon gekommen. Als wir die Bilder sahen, ist uns erst einmal bewusst geworden, welch unfassbares Glück wir hatten, unbeschadet aus diesem Desaster herausgekommen zu sein. Im Moment bin ich in Tripoli, hier ist unser Projektbüro von arche noVa und auch meine Wohnung. Deshalb habe ich einen gewissen Abstand zu Beirut, was auch ganz gut ist im Moment. Dort ist die Situation natürlich weiterhin katastrophal.

Am Sonnabend gab es den ganzen Tag über viele Proteste. Man sieht die Wut der Menschen auf die Regierung. Denn was auch immer letztendlich der Auslöser für die Explosion gewesen ist, Fakt ist, dass dieses Ammoniumnitrat dort jahrelang ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden ist. Das hat diese Katastrophe überhaupt erst ermöglicht. Die Aufräumarbeiten sind momentan in vollem Gange, es ist viel Hilfe angekommen, auch aus Deutschland und anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern. Trotzdem werden alle Zusagen und Hilfspakete bei Weitem nicht ausreichen, um dieses Land aus diesen ganzen Katastrophen herauszuholen. Immerhin ist der Libanon jetzt in anderen Teilen der Welt auf der Tagesordnung angekommen. Es macht mich traurig, dass es dafür erst eine Explosion in dieser Dimension brauchte. Man kann gar nicht beschreiben, wie hoffnungslos und verzweifelt die Menschen hier sind, auch schon vor dieser Katastrophe.

„Wir wissen gar nicht, was ein Lockdown wirklich bedeutet“

Man kann sich von hier aus kaum vorstellen, was die Explosion nach Monaten der Proteste und Probleme mit den Menschen macht...

Ja, das Land befindet sich eigentlich seit Oktober des letzten Jahres, als die Proteste begannen, im Ausnahmezustand. Seitdem geht es wirtschaftlich bergab, die Preise steigen, die Währung erlebt eine Inflation. Die Coronakrise hat all das noch weiter verschärft. Wir in Deutschland wissen gar nicht, was ein Lockdown wirklich bedeutet. Da lebt man in ganz anderen Realitäten. Hier gab es Ausgangssperren zwischen 19 und 5 Uhr, teilweise am gesamten Wochenende. Die Wohnungen durften wir nur zum Einkaufen oder für Arztbesuche verlassen. Spazieren gehen oder Sport treiben war verboten – was an den beliebten Orten in Tripoli teils mit sehr hoher Militärpräsenz durchgesetzt wurde. In Ländern wie dem Libanon können von der Regierung keine Rettungspakete geschnürt werden.

Wie haben Sie den Tag der Explosion erlebt?

Ich kam am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr aus Deutschland in Beirut am Flughafen an. Dort wurde ich von meinen beiden Kollegen abgeholt und wir machten uns gemeinsam auf den Weg nach Tripoli ins Projektbüro. Die Stadtautobahn führt direkt am Hafengelände vorbei und wir sind in Richtung Norden auf dieser Strecke gefahren. Wenige Minuten vor der ersten Explosion fuhren wir am Hafen vorbei, sahen dort das Feuer. Kurz darauf ereignete sich dann die erste Explosion, wir haben sie aus dem Rückfenster des Autos gesehen und wussten nicht, was passiert ist. Wir dachten, vielleicht ist es ein Anschlag oder ein Luftangriff. Dann haben wir versucht, von der Straße runterzukommen.

Wie alle anderen auch, weshalb ein ziemliches Chaos ausbrach. Dann ereignete sich die zweite Explosion. Im Nachhinein fragen wir uns, wie das Auto dieser überhaupt standhalten konnte. Wir waren vielleicht einen Kilometer entfernt. Wir hatten unglaubliches Glück, das Dach wurde zwar eingedellt, aber die Fenster hielten. Wir wurden nicht verletzt. Um uns herum waren überall zerborstene Autofenster, zerstörte Gebäude und Verletzte. Wir haben dann versucht, aus der Gefahrenzone herauszukommen und Beirut zu verlassen. Am Abend haben wir Tripoli erreicht. Als ich mir dann die Videos der Explosionen ansah, habe ich mich gefragt, wie wir da so unbeschadet herausgekommen sind.

„Hier glaubt niemand, dass die Politik nichts davon wusste“

Die Videos und Bilder waren unvorstellbar. Ich hatte den Eindruck, die Menschen dachten, nach der ersten Explosion sei alles vorbei und niemand ahnte, dass das Schlimmste erst noch kommt..

Wir saßen im Auto nach der ersten Explosion und warteten schon darauf, dass da noch was kommt. Deshalb wollten wir auch so schnell wie möglich da weg. Wir hatten ja keine Ahnung, was da vor sich geht. Mit der Dimension dieser zweiten Explosion hatten wir jedoch nicht gerechnet.

War den Bürgern eigentlich bekannt, dass das Ammoniumnitrat am Hafen so ungesichert lagert?

Der Normalbevölkerung war das nicht bekannt, glaube ich. Aber den Politikern sicherlich schon. Sie behaupten zwar nun, sie hätten von nichts gewusst, aber ich denke, viele Politiker wurden davon in Kenntnis gesetzt. Und gerade das macht die Menschen hier auch so wütend. Hier glaubt niemand, dass die Politik nichts davon wusste und der Hafenverantwortliche der Einzige gewesen sein soll, der davon wusste. Das nehmen die Leute den Politikern hier nicht ab, ganz sicher nicht.

Auch Medikamentenvorräte und Corona-Schutzkleidung zerstört

Wie können Sie und das Team der arche noVa in der aktuellen Situation im Libanon konkret helfen?

Wir haben schon in der Corona-Pandemie sehr eng mit dem Libanesischen Roten Kreuz zusammengearbeitet, vor allem im Norden des Landes. Mit ihnen sind wir jetzt auch in Beirut und analysieren derzeit die Situation. Hauptsächlich kümmert sich die arche noVa um Wash, also Wasser, Sanitär und Hygiene. Und da schauen wir, wie wir damit nicht nur Nothilfe leisten können, sondern Beirut auch in den kommenden Monaten unterstützen können, in dem wir unsere Systeme beispielsweise in den betroffenen Haushalten und Krankenhäusern zum Einsatz bringen.

Die Hilfsbereitschaft ist riesig, die ersten Gelder kommen an. Nun müssen wir darauf achten, dass die Hilfe auch da ankommt, wo sie benötigt wird. Momentan liegt der Fokus auf dem medizinischen Bereich, weil ja bei der Explosion auch viele Ressourcen zerstört wurden. Nicht nur Krankenhäuser sind stark beschädigt, auch Medikamentenvorräte und Corona-Schutzkleidung wurden zerstört. Hinzukommt, dass der Anstieg der Coronainfektionen so hoch ist wie nie in diesem Land. Nicht vergessen werden darf auch, dass die Not im Rest des Landes weiterhin groß ist. Da versuchen wir weiterhin, aktiv zu sein. Beirut kommt jetzt eben noch dazu.

Das macht die arche noVa im Libanon Im Libanon lebt fast die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, 35 Prozent der Menschen sind arbeitslos. Das teilte die Dresdner Hilfsorganisation vergangenen Freitag mit. Seit 2015 sind sie mit einem Schulprojekt in der Beeka-Ebene aktiv und realisieren Unterricht für knapp 900 Flüchtlingskinder. Außerdem setzt die arche noVa seit rund zwei Jahren ein Wash-Projekt (Wasser, Sanitär und Hygiene) im Nordlibanon und der Region Akkar gemeinsam mit der lokalen Organisation Tankamel Sawa um. Mit Geldern des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung sowie privaten Geldern sanieren sie dort kommunale Wasserversorgungssysteme, erneuern Toiletten, Waschbecken und Trinkwassertanks an Schulen. In den letzten Monaten verteilten sie in beiden Projekten mehr als 13 000 Hygienepakete mit Seife, Putz- und Desinfektionsmaterialien zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung. Für die Hilfsmaßnahmen im Libanon, konkret auch in Beirut ist die arche noVa weiterhin auf Spenden angewiesen. Spendenkonto:Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE78 8502 0500 0003 5735 00, BIC: BFSWDE33DRE

„Der Libanon ist ein unfassbar schönes Land“

Sie sind ja schon zwei Jahre für die arche noVa im Libanon. Wie hat sich die Situation denn in dieser Zeit entwickelt?

Das erste Jahr hat es sich hier tatsächlich gut leben lassen. Ich sagte damals schon, dass der Libanon wie ein Pulverfass ist, es brodelt immer ein bisschen unter der Oberfläche. So lange jedoch nichts passiert, was das Gleichgewicht stört, ist eigentlich alles gut. Oberflächlich erscheint der Libanon als ein tolles Land mit Beirut als Mittelmeermetropole mit viel Nachtleben. Tripoli ist da natürlich ein Kontrast, die Stadt ist ganz anders geprägt, überwiegend muslimisch. Aber auch hier war es ein gutes Lebensgefühl, man konnte am Wochenende raus aus der Stadt, in die Berge wandern gehen. Der Libanon ist ein unfassbar schönes Land, genauso wie die Menschen hier mit ihrer Vielfältigkeit. Als ich das erste Jahr an der Strandpromenade von Tripoli entlang gejoggt bin, dachte ich mir, es gibt sicher schlimmere Orte, an denen man arbeiten kann.

Was ist dann passiert?

Dann begannen im Oktober die Demonstrationen und alles hat sich verändert. Schon da hatten wir quasi die ersten Lockdowns, weil Straßen blockiert waren. Die Proteste haben das Land lahmgelegt. Seitdem geht der Libanon von einer Krise in die nächste und befindet sich im freien Fall. In den ersten Wochen der, ich nenne es mal Revolution, war so eine Hoffnung da, das war so schön zu erleben. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte der Libanesen sind so viele Menschen auf die Straße gegangen, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder politischer Einstellung. Alle sind gemeinsam mit der libanesischen Flagge auf die Straße gegangen und hatten die Hoffnung, dieses politische System endlich hinter sich lassen zu können.

Nach ein paar Wochen wurde es immer schwieriger, es ging wirtschaftlich so schnell bergab, die Regierung blieb untätig, saß die Situation mehr oder weniger aus. Und das schon seit Jahren. Das macht die Leute so wütend. Sie haben das Gefühl, die Politik interessiert sich nicht für sie. Das hat sich seit Oktober extrem zugespitzt, dann kam noch die Coronakrise dazu und jetzt die Explosionen. Die Lagerung des Ammoniumnitrats im Hafen hat den Leuten noch mal vor Augen geführt, wie egal sie der Politik sind. Die Menschen hier sagen, sie bauen selbst alles wieder auf, von der Regierung wird nichts kommen. Die Solidarität in und für Beirut ist enorm, die Menschen strömen aus allen Landesteilen in die Hauptstadt und helfen.

Internationale Resonanz macht Menschen Hoffnung

Haben Sie eine Vorstellung, wie es jetzt weitergeht? Ist der Gipfel erreicht, kann es überhaupt noch schlimmer werden?

Es ist ganz schwierig zu sagen, wie es weitergeht. Es ist auch schwer zu sagen, was es braucht, damit es besser wird, weil der Libanon so viele Baustellen hat. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es wird auf politischer Ebene eine Veränderung geben müssen, die aber auch Risiken mit sich bringt. Im Libanon leben die Menschen derzeit von Tag zu Tag, in Beirut wahrscheinlich sogar von Stunde zu Stunde. Die internationale Resonanz macht den Menschen Hoffnung, denke ich. Dennoch muss man schauen, in wie weit das langfristig auch zu Reformen führen kann. Nur Nothilfe, die nach drei Monaten wieder weg ist, hilft dem Land langfristig nicht. Die Folgen der Explosion werden den Libanon die nächsten Jahre begleiten. Wir müssen einfach abwarten und hoffen, dass es einen Weg nach oben gibt.

Was können die Leute, die helfen wollen, von hier aus tun?

Das Beste ist, an die Organisationen vor Ort zu spenden. Auch wir als arche noVa versuchen so gut wie möglich, uns einzubringen und zu helfen. Da hilft es uns, wenn wir Spenden bekommen. Viel mehr als spenden kann man aus Deutschland nicht, aber das ist für uns eine enorme Unterstützung. Darüber hinaus sollte man den Libanon weiterhin auf dem Schirm haben und nicht wieder vergessen. Die Katastrophe ist nach zwei Wochen oder auch nach drei Monaten nicht vorbei. Spenden werden auch danach noch gebraucht.

Von Lisa-Marie Leuteritz