Dresden

Akute Blutungsanämie, reine Hypertriglyzeridämie, Hyperurikämie und eine benigne essentielle Hypertonie. Wer gerade aus der Klinik entlassen wurde und den Arztbrief mit solchen Begriffen in der Hand hält, kann sich wohl nur schwer vom Krankenhausaufenthalt erholen. Schnell wird im Internet nach Übersetzungen gesucht, die oftmals noch weiter verunsichern.

Deutschlandweit einmaliges Projekt wird von Studie begleitet

Das Dresdner Herzzentrum will gemeinsam mit dem Dresdner Start-up „Was hab ich?“ solche Situationen künftig verhindern. Mit sogenannten Patientenbriefen bekommen die Patienten bei Entlassung eine leicht verständliche Übersetzung des Arztbriefes nach Hause geschickt. In diesem Heft sind alle durchgeführten Untersuchungen, Diagnosen und Behandlungen aufgelistet und detailliert erklärt. Zusätzlich gibt es allerhand Wissenswertes um das Herz und wie es funktioniert. Was noch fehlt, sind die Angaben zur Medikation. „Hier gibt es noch ein paar Probleme mit der Software“, gibt Geschäftsführerin Professor Bärbel Held zu.

Gemeinsam mit „Was hab‘ ich?“ hat das Herzzentrum den Patientenbrief als erste Klinik deutschlandweit in den täglichen Arbeitsablauf eingeführt. Das Pilotprojekt wird von einer Studie in Zusammenarbeit mit dem Bereich Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums der Technischen Universität Dresden begleitet.

„Kommunikation funktioniert nur, wenn beide Seiten den Inhalt verstehen.“

Die Briefe werden mit einer Software erstellt, die an die Klinik-IT angeschlossen ist. Fünf festangestellte Ärztinnen füllen die Datenbank fortlaufend mit Inhalten. Nachdem der Patient die Einwilligung für die Teilnahme unterschrieben hat, werden nach Abschluss aller Behandlungen die Ergebnisse codiert und die Software übersetzt diese in eine leicht verständliche Sprache. Jeden Abend um 21 Uhr werden die Briefe automatisch gedruckt, vom Nachtdienst verpackt und an die Patienten gesendet.

Geschäftsführerin Held wurde schon vor zwei Jahren auf das Unternehmen „Was hab‘ ich?“ aufmerksam. Startup-Chef Ansgar Jonietz kam schließlich auf das Herzzentrum zu und gemeinsam wurde das Pilotprojekt entwickelt. Chefarzt Professor Axel Linke betont, dass die Patientenbriefe keinesfalls die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten ersetzen. Aber: „Kommunikation funktioniert nur dann, wenn beide Seiten den Inhalt verstehen und hieraus resultierend korrekt handeln“, ergänzt er. Außerdem entlaste es die Hausärzte, da diese oft die nächsten Ansprechpartner nach einem Klinikaufenthalt sind und die Arztbriefe erklären müssen.

Patientenbriefe erhöhen Therapietreue

Bisher wurden 22 Patientenbriefe versendet, 2300 sollen es in den kommenden zwölf Monaten insgesamt werden. Allgemeinmedizinerin Antje Bergmann ist verantwortlich für die begleitende Studie und sieht ebenfalls eine Reihe von Vorteilen in diesem Projekt: „Es erhöht nicht nur die Gesundheitskompetenz der Patienten, sondern auch die Therapietreue.“ Bedeutet: Patienten, die wissen, wie die verschriebenen Medikamente im Körper wirken, sind sorgfältiger bei der Einnahme.

Damit kranke Menschen nicht erst mit dem Patientenbrief verstehen, was ihnen fehlt, lehrt Bergmann den angehenden Medizinern schon jetzt, wie sie Diagnosen, Behandlungen und andere Informationen verständlich erklären können. Für alle anderen Fälle erklärt der Patientenbrief schon jetzt, dass sich hinter einer Hypertriglyzeridämie ein zu hoher Fettgehalt im Blut verbirgt.

Von Lisa-Marie Leuteritz