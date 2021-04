Dresdner Gymnasium LEO soll jetzt 57 Millionen Euro kosten

Dresden

57 Millionen Euro sind eine Menge Geld für einen Schulneubau. Auf diese Summe sind mittlerweile die Kosten für das an der Bodenbacher Straße geplante Gymnasium Linkselbisch-Ost (LEO) gestiegen. Doch nicht nur das war es, was Schulbürgermeister Jan Donhauser (CDU) bewogen hatte, am Mittwochabend in den Stadtbezirksbeirat Blasewitz zu kommen.

Kostentreiber: Straßen-Sanierung und das grüne Dach

„Es ist eine schwierige Situation derzeit“, gestand er den Beiräten zum Stand der Dinge. Von ursprünglich 24 Millionen Euro Baukosten ist längst nicht mehr die Rede. Zwischendurch waren es mal 42 Millionen, und diese Summe will Donhauser eigentlich nicht überschreiten. Die Mehrkosten lägen nicht am Konzept. Er erklärte sie damit, dass man bemüht sei, den „massiven Baukörper“ unweit der Margonarena „erträglich“ in die Umgebung einzufügen, dazu müsse man „in die Erde gehen“. Auch das geplante grüne Dach sei ein Kostenfaktor. Die Bodenbacher Straße bleibe aber „der favorisierte Standort“.

Insgesamt liegen die Kosten für den Schulbau sogar noch höher. Bodenbacher Straße und Winterbergstraße, Rad- und Gehwege müssten zum Teil ertüchtigt werden, das mache weitere zwölf bis 15 Millionen Euro aus. Also rund 70 Millionen Euro für ein vierzügiges Gymnasium mit 900 Schülern? Das sei eigentlich nicht mehr darstellbar, meinte Donhauser. Er sucht nach Einsparmöglichkeiten.

Ärger gibt es auch rund um den Ausweichstandort für die Schule. Sie soll für die Zeit der Bauphase in ein altes Schulgebäude am Schilfweg umziehen. Die Anwohner dort sind nicht begeistert. Nicht nur, weil sie, wie sie sagen, in die Pläne nicht eingebunden waren. Sondern auch, weil die Schülerzahl viel höher wäre als in der ehemaligen Schule. Zudem wären auch die dort fehlenden Stellplätze ein Problem.

Nach Lösungen für die Probleme sucht nicht Bildungsbürgermeister Donhauser allein. Am 16. April, kündigte er im Stadtbezirksbeirat an, werde es eine „große Runde der Geschäftsbereiche Schule, Bau und Umwelt“ geben. Denn die Zeit drängt. Eingeplant für den Schulneubau sind auch zehn Millionen Euro Fördermittel, aber die müssten laut Donhauser bis Ende 2023 verbaut sein.

Von Bernd Hempelmann