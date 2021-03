Dresdner Grundschüler siegen bei Fitnesswettbewerb

Dresden

Fast musste befürchtet werden, dass der Putz von der Wand fällt: Mit ohrenbetäubendem Jubel haben die Kinder der 4d aus der 30. Grundschule in Dresden das Lob ihres Schulleiters kommentiert. „Das war eine tolle Leistung“, hatte Mathias Gläsel da gerade gesagt. Er ist auch Sportlehrer und legte eine tolle Bilanz vor.

Beim Step-Wettbewerb der Cleven-Stiftung haben die 28 Viertklässler in den letzten Monaten 33.299.800 Schritte (als Wort: Dreiunddreißigmillionenzweihundertneunundneunzigtausendachthundert) zurückgelegt. Deutschlandweit haben in elf Bundesländern insgesamt 4911 Schülerinnen und Schüler in 257 Klassen aus 85 Grundschulen 1.387.236.009 Schritte gesammelt. Das entspricht bei einer Schrittlänge von 45 Zentimetern einer Distanz von 624.256 Kilometern, also rund fünfzehneinhalb Weltumrundungen. Allein auf die Dresdner entfielen nach dieser Rechnung rund 14.985 Kilometer in der Zeit vom 23. November 2020 bis 24. Februar 2021.

Die Cleven-Stiftung setzt in Deutschland ihren Schwerpunkt auf das Thema Gesundheits- und Bewegungsförderung im Kindesalter. Für den Step-Wettbewerb werden die teilnehmenden Klassen mit Schrittzählern ausgestattet. Für die bewältigten Schritte gibt es Punkte, die Entwicklung kann im Internet verfolgt werden. Die Dresdner lieferten sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer Schule in Nordrhein-Westfalen.

28 Blitze hängen Nordrhein-Westfalen ab

Schließlich hatten Conrad, Fabian, Alma und die anderen Neun- und Zehnjährigen die Nase vorn. Den Mannschaftsnamen „28 Blitze“ haben sie sich selbst gegeben und dann maximalen Einsatz gezeigt. Konrad hat das Fitness-Band auch nachts getragen: „Ich bewege mich im Schlaf, das hat auch noch ein paar Schritte gebracht.“ Den Löwenanteil seiner Bilanz machen allerdings Wandern, Rodeln und Laufen aus.

Die Kulturstiftung Dresden der Commerzbank unterstützt das Projekt. „Es freut uns sehr, dass gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit so viele Schritte gesammelt wurden und der step-Champion Pokal 2020 nach Dresden geht“, lobte Frank Heinsohn, Vorstand der Kulturstiftung Dresden.

Als Lohn für die Mühe dürfen die Schüler die Tracker behalten, jeder bekam eine Urkunde und für alle gibt es einen Pokal und – sobald das wieder möglich ist – einen gemeinsamen Kinobesuch. Und vielleicht gibt es ja auch bald eine neue Turnhalle. In der alten bröckelt der Putz auch ohne lautstarken Jubel.

Dank der Unterstützung der Kulturstiftung können 2021 und 2022 wieder jeweils zehn Dresdner Grund- und Förderschulen an „Step“ teilnehmen. Interessierte Schulen können sich ab sofort bewerben unter: info@step-fit.de oder: 089 / 74 66 14 66.

Von Ingolf Pleil