Dresdner Gericht verhängt Haftstrafe gegen windigen Autohändler

Kevin H. hat sich in der Oldtimerszene zwar einen gewissen Namen, aber wenig Freunde gemacht. Er hat einfach zu viele Leute übers Ohr gehauen – in der Branche geht es um viel Geld und bei dem hört die Freundschaft bekanntlich auf. Der 39-jährige hat ein Faible für alte Autos und machte sich mit einem Oldtimerhandel selbstständig. Nur hatte der Dachdecker keine Ahnung vom Geschäft. So hatte er bald viele Schulden, verlegte sich aufs Betrügen, um die Löcher zu stopfen. Zurück blieben verärgerte, geprellte Kunden.

Sieht so Unrechtseinsicht aus?

Wegen Betrugs, versuchten Betrugs und Urkundenfälschung wurde er am Montag vom Landgericht Dresden zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Konkret ging es um einen alten Lancia, den er gleich zwei Kunden verkaufte, einen Ferrari, dessen Verkaufserlös er sich zum Großteil behielt, und einen Ferrari, den er ohne Papiere verkaufte.

Die Kammer rechnete ihm sein Geständnis hoch an. „Er zeigte Unrechtseinsicht und Reue“, so der Vorsitzende Richter. Kann man auch anders sehen. Im Oktober 2015 war Kevin H. bereits wegen ähnlicher Taten vom Amtsgericht zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Wenige Tage danach beging er den nächsten Betrug. Unrechtseinsicht sieht anders aus.

Insgesamt waren diesmal 14 Fälle angeklagt, wo er Oldtimer verkauft haben soll, die es nicht gab oder die ihm nicht gehörten. Die meisten Tatvorwürfe wurden eingestellt, bis auf die vier, für die er am Montag verurteilt wurde. In die Entscheidung floss das Urteil das Amtsgerichts mit ein.

Von Monika Löffler