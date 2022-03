Dresdner Gericht verhängt Bewährungsstrafe für Geldwäscher

Dresden

Anfang 2020 häuften sich Betrugsanzeigen bei der Dresdner Polizei. Die Opfer hatten jeweils auf Verkaufsanzeigen im Internet reagiert, das geforderte Geld auf die angegebene Konten überwiesen, aber die Waren nie erhalten. In einigen Fällen waren aber auch direkt Konten von Privatpersonen gehackt und Gelder abgezweigt worden. Einem Dresdner Ehepaar wurde da ziemlich übel mitgespielt.

Schaden insgesamt: knapp 40.000 Euro. „Wir gingen der Sache nach und stießen bei unseren Ermittlungen auf die Konten des Angeklagten“, erklärte eine Kriminalbeamtin. Kristaps V. wanderte in U-Haft und stand jetzt wegen Geldwäsche vor dem Amtsgericht.

Betrug mit System und Hintermännern

Die Polizei hatte festgestellt, dass es nicht nur um den leider häufigen Internetbetrug ging, sondern mehr dahinter steckte. Die Gelder, die auf den Konten des Letten eingingen, waren zügig weiterüberwiesen worden – meist auf Konten im Ausland. Die ganze Sache hat System und ist nicht der erste Fall.

Ein Bekannter habe ihn angesprochen und den „Job“ angeboten, erklärte der Angeklagte. Er sollte in Dresden auf seinen Namen Konten eröffnen und die dort eingehenden Beträge an andere Konten weiterleiten. Dafür habe man ihm 1000 Euro angeboten. „Mein Mandant hatte zwar ein mulmigen Gefühl, aber 1000 Euro waren für ihn viel Geld“, so der Verteidiger.

Der Lette ist nur ein kleines Rädchen

Der Lette V. fuhr nach Dresden und nahm Quartier in einer Wohnung auf der Bautzner Straße. Dort gastierten vor ihm schon Landsleute, die mit derselben Masche unterwegs waren. Alles war organisiert, Miete, Nahrungsmittel und anderes wurde von den Organisatoren des Geschäftsmodells bezahlt. Kristaps V. eröffnete vier Konten, auf denen erhebliche Beträge eingingen und überwies die Summen sofort weiter.

Eigentlich ein Himmelfahrtskommando – irgendwann fliegt die Sache auf und er ist der Depp. Der 30-Jährige ist ein kleines Rädchen im großen Getriebe dieser Betrugsmaschinerie. Die Ganoven im Hintergrund, die das große Geld kassieren, sind weit weg. Über ein halbes Jahr saß Kristaps V. in U-Haft und wurde jetzt zu einem Jahr und sieben Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, aber er muss für den Schaden aufkommen.

