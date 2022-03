Dresdner Gericht verhängt Bewährung für Griff in Vereinskasse

Dresden

„Untreue ist, wenn man zwar etwas kann, es aber nicht darf, mal ganz vereinfacht ausgedrückt“, brachte der Richter den zähen Prozess mit vielen Verhandlungstagen und Zeugen auf den Punkt. Und Michaela H. befand er der Untreue in acht Fällen für schuldig und verurteilte sie zu ei­nem Jahr und zwei Monaten – ausgesetzt zur Bewährung.

Die Angeklagte war ab 2014 für die Finanzen eines Vereins zuständig, der sich um Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen kümmert. 2016 und 2017 soll sie Gelder aus der Vereinskasse auf ihr Konto und die Konten ihres Mannes und ihrer Tochter überwiesen haben – insgesamt 11 350 Euro.

Verhärtete Fronten

Die 49-Jährige fühlte sich zu Unrecht beschuldigt. Sie habe diese Zahlungen getätigt, das hätte sie in ihrer Funktion aber auch gedurft, erklärte sie. Und die Gelder hätten ihr und ihrer Familie zugestanden, es seien Aufwandsentschädigungen für ih­re zusätzlichen Leistungen gewesen. Auch Mann und Tochter hätten im Verein geholfen, zum Beispiel bei Vereinsfeiern. Jedem Mitarbeiter hätten pauschal 200 Euro im Monat – also 2400 Euro jährlich – an Aufwandsentschädigung zugestanden.

Vereinsmitglieder sahen dies anders. Hilfe bei Vereinsfeiern sei ehrenamtlich gewesen und so viel geholfen hätten die beiden nicht, erklärten sie. Die Fronten waren da ziemlich verhärtet. Zudem, so die Chefin, hätte es auch für Aufwandsentschädigungen ei­­nes Vertrages bedurft und den hatten Mann und Tochter nicht und auch keine Auflistung der erbrachten Leistungen. „Eine pauschale Aufwandsentschädigung von jährlich 2400 Euro mal so für jeden hätten wir uns gar nicht leisten können. Alles muss nachgewiesen werden.“

Der Richter sah dies auch so. „Erbrachte Leistungen müssen abgerechnet werden und Auszahlungen nachvollziehbar sein, zum Beispiel für das Finanzamt.“ Ob die 49-Jährige das Urteil akzeptiert, bleibt abzuwarten.

