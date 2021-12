Dresdner Gericht schickt angeblichen Multimillionär wegen Betrugs hinter Gitter

Dresden

Betrug in über 30 Fällen, Bedrohung, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis – das Amtsgericht reichte für Siegmar Eitel G. unterm Strich zwei Jahre und zehn Monate aus. Der 61-Jährige hatte mehrere Vermieter um die Miete geprellt, von ihnen Geld für Sanierungsarbeiten kassiert, die er nie ausführte, einen Juwelier um eine 8000 Euro teure Uhr erleichtert und mehrere Frauen um ihr Erspartes gebracht. Er gaukelte den Damen in Heiratsschwindlermanier eine Beziehung vor und nahm sie unter fadenscheinigen Erklärungen aus. Schaden über 80.000 Euro.

Mehr Schein als Sein

Der Angeklagte kaufte sogar ein Haus nebst Einrichtung für rund 1,7 Millionen Euro – Geld, das er gar nicht hatte. Das Geschäft kam zwar nicht zustande, aber der Angeklagte blieb die Notarkosten von über 10.000 Euro schuldig.

Mehr Schein als Sein war wohl seine Lebensmaxime. Dazu gehörte auch sein Mercedes, für ihn ein Statussymbol. Dass er keine Fahrerlaubnis hatte, ignorierte er konsequent. Sein Benz ist ihm heilig. Das Eigentum und die Rechte anderer nicht, da ist er großzügig, droht aber, wenn ihm was nicht passt, allen mit dem Gesetz – also seiner ganz persönlichen Auslegung.

Da zeigt er auch einmal eine Polizeibeamtin wegen Nötigung und Erpressung an, die ihn telefonisch zu einer Vernehmung bat: „Sie kann ihn mal am A....“ Selbst im Gerichtssaal beleidigte er die Beamtin, krakeelte rum und benahm sich so daneben, dass ihm der Richter ein Ordnungsgeld androhte.

Der Angeklagte hat sich seinen eigenen Lebenslauf zusammengebastelt. Er gab sich gern als Multimillionär mit eigener Firma aus. Die Firma gab es nicht – die Millionen schon, allerdings als Schulden. Der 61-Jährige ist seit über 30 Jahren ein Fall für die Justiz. Sein Vorstrafenregister mit über 20 Eintragungen reicht bis in DDR-Zeiten zurück. Er ist ein notorischer Betrüger. Derzeit sitzt er eine Haftstrafe in andere Sache ab, die zwei Jahre und zehn Monate kommen obendrauf. Er wird längere Zeit auf seinen Benz und seinen „gehobenen“ aber ergaunerten Lebensstil verzichten müssen.

Von Monika Löffler