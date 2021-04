Dresdner Gericht schickt Pädophilen ins Gefängnis – auch gegen Zwillingsbruder wird ermittelt

Dresden

„Es ist unverzeihlich und nicht wiedergutzumachen. Ich kann es mir selbst nicht erklären“, beteuerte Jörg W. Immer wieder entschuldigte sich der Angeklagte, erging sich aber vor allem in Selbstmitleid.

Der 47-Jährige sitzt seit Monaten in U-Haft und stand nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Besitzes sowie Herstellung von Kinderpornografie vor dem Amtsgericht. Er soll den fünfjährigen Sohn seiner Freundin im Intimbereich betatscht und davon Fotos gemacht haben. Der Junge erzählte seiner Mutter davon, so kam die Sache ins Rollen.

Zwillingsbruder des Angeklagten schaute zu

Zudem soll der Angeklagte seinen in der Schweiz lebenden Neffen missbraucht haben. Einmal sei es im Haus der Großeltern zum Oralverkehr mit dem Jungen gekommen, einmal habe der ihn in der Schweiz mit der Hand befriedigt.

Besonders pervers: In beiden Fällen war der Vater des Jungen – der Zwillingsbruder von Jörg W. – mit dabei. Beim Oralverkehr habe er zugeschaut, bei dem Vorfall in der Schweiz habe er ihn dazu eingeladen, erzählte der Angeklagte. „Ich kam dazu, wie der Junge am Geschlechtsteil meines Bruders manipulierte, der sagte: ,Wenn er schon mal dabei ist, kannst du auch, wenn du willst’“. Gegen den Bruder wird in der Schweiz ermittelt.

Dass sein Bruder auf kleine Jungen steht, sei ihm bekannt gewesen, sagte der Angeklagte Jörg W. Klar, die beiden haben ja kinderpornografische Bilder getauscht. Dass er den eigenen Sohn missbrauche, habe er erst später erfahren. Eigene pädophile Neigungen wies der 47-Jährige zunächst zurück. Alles sei nur passiert, weil er Stress hatte und an jenen Tagen angetrunken war.

Einen weinerlichen Eiertanz nannte das Richter Markus Vogel. „Sicher, Alkohol enthemmt, aber man wird dadurch nicht zum Pädophilen.“ Jörg W. räumte dann entsprechende Neigungen zaghaft ein – als wolle er es sich selbst nicht eingestehen.

Sein Geständnis wurde ihm hoch angerechnet, erspart es doch dem ohnehin schon traumatisierten Jungen eine Aussage vor Gericht. Gerade der Neunjährige muss ein Martyrium durchlebt haben. Das Gericht verurteilte Jörg W. zu drei Jahren und vier Monaten Haft.

Von Monika Löffler