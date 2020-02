Genossenschaft will Hochhaus an der Ammonstraße abreißen

Dresden

Die Balkonbrüstungen fehlen. Die Glastüren sind teilweise mit Brettern vernagelt. Das 1966 fertiggestellte Hochhaus in der Ammonstraße 68, der direkte Nachbar des World Trade Centers, befindet sich in einem traurigen Zustand. „Das Gebäude war wegen der schwierigen Wohnungsgrundrisse nicht mehr marktfähig“, sagt Torsten Munk, Vorstand des Eigentümers Sächsische Wohnungsgenossenschaft Dresden (SWG). Trotz Mieten zwischen 4,50 und 5 Euro pro Quadratmeter hätten zuletzt fünf Wohnungen leergestanden.

Das Problem: Die vier Vier-Raum-Wohnungen pro Stockwerk sind sehr verwinkelt und verfügen nur über Durchgangszimmer. Sehr gewöhnungsbedürftig: Die Durchgangsbäder, die zwischen Wohnräumen liegen. „Wir haben eine Sanierung im Bestand geprüft“, erklärt der Vorstand, „sind aber bei Kosten von 2000 Euro pro Quadratmeter herausgekommen.“ Nicht nur die Grundrisse müssten verändert werden, sondern das gesamte Versorgungsnetz und der Brandschutz.

Auch Gewerbeeinheit für Neubau vorgesehen

Angesichts der Kosten stellt sich für die Genossenschaft die Frage, das leergezogene Gebäude abzureißen und auf dem 1600 Quadratmeter großen Grundstück einen Neubau zu errichten. Der Dresdner Architekt Ludger Kilian hat eine erste Studie erarbeitet, die von einem Gebäude mit acht Etagen und 52 Wohneinheiten ausgeht. Die Tiefgarage mit 28 Stellplätzen soll mit einem Pkw-Aufzug versehen werden, um Platz für die Einfahrt zu sparen.

Die Wohnungen werden seniorengerecht gestaltet, es soll einen ausgewogenen Mix zwischen großen und kleinen Wohnungen geben, verspricht Munk. Auch eine Gewerbeeinheit ist für den Neubau vorgesehen. Die Fassade soll an den Vorgänger erinnern und sich gleichzeitig in das Ensemble mit dem World Tade Center einfügen.

Parksituation im Wohnquartier angespannt

Die SWG stellte ihr Vorhaben jetzt in der Gestaltungskommission der Landeshauptstadt vor. „Auf den ersten Blick ist es in der heutigen Zeit verrückt, ein intaktes Gebäude abzureißen“, erklärte Kommissions-Vorsitzender Jürg Sulzer. Mikala Holme Samsøe, Mitglied der Kommission, gab zu bedenken, dass ein Neubau die Gesellschaft mehr koste als der Bauherr dafür zahle – in Form von Schadstoffemissionen bei Abriss und Bau.

Sulzer wollte auch wissen, ob es unbedingt eine neue Tiefgarage sein müsse, wenn doch nebenan unter dem World Trade Center bereits eine große existiere. Linke-Stadtrat Tilo Wirtz wies darauf hin, dass die Parksituation in dem Wohnquartier angespannt sei und sich deshalb der Bau der Tiefgarage empfehle.

Nachvollziehbar, dass man Abriss erwäge

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) äußerte Verständnis für die SWG. Es sei nachvollziehbar, dass man einen Abriss erwäge. Die Entwürfe von Kilian seien aber noch unausgereift, so Schmidt-Lamontain. Sulzer empfahl Munk und Kilian, die Pläne zu straffen und zu überarbeiten.

Die SWG besitzt laut Munk rund 9600 Wohnungen und hat etwa 11.000 Mitglieder. Die Mieten würden in sanierten Gebäuden bei 7,50 bis 8 Euro liegen, in teilsanierten Häusern bei 5 bis 6 Euro und in unsanierten Einheiten bei 4,50 bis 4,90 Euro. „Wir sind die Antwort auf die Frage nach dem bezahlbaren Wohnen“, so der Vorstand. Für Neubauwohnungen müssten die Mitglieder Mieten von bis zu 10 Euro zahlen.

