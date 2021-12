Dresdner Geheimnisse: ​Wo sich Gottfried Semper an der Oper selbst verewigte

Dresden

Gottfried Semper und die Semperoper kennt nicht nur in Dresden jeder. Doch wie viele Geheimnisse das berühmte Opernhaus verbirgt, das weiß nur einer – und der teilt sein Wissen bereitwillig: Der Technische Direktor Jan Seeger, der in der Oper wahrlich jeden Winkel kennt. Er verrät: Das prachtvolle Haus ist voll von Geheimgängen, Geheimtüren, tiefen Schächten und überraschenden Details.

Engel mit Erektionen und umgedrehte Wappen

So sind die sächsischen Wappen am Kronleuchter durch einen Fehler falsch herum angebracht und in der Königsloge befinden sich im Fresco Engel mit erigierten Penissen. Besonders spannend findet er aber die Tatsache, dass sich Architekt Gottfried Semper (1803-1879) an der Oper selbst verewigt hat: Auf der Rückseite des Hauses, zum Erweiterungsbau hin, ist eine Büste des Erbauers angebracht. Sehen kann man sie nur vom Dach des Erweiterungsbaus oder von der Mauer der dem Bühneneingang gegenüberliegenden Grünfläche. „Das ist ein Geheimnis, das kaum einer kennt“, ist sich Seeger sicher. „Ich habe es nur durch Zufall entdeckt.“

Ganz versteckt: Die Büste Gottfried Sempers an der Fassade. Quelle: Repro

Dass Baumeister sich selbst ein Denkmal setzen, indem sie sich an ihrer Schöpfung verewigen, ist nichts Ungewöhnliches, sowohl an Bau- als auch in Kunstwerken finden sich immer wieder ihre Konterfeis – allerdings meist etwas prominenter, als das bei Sempers Büste der Fall ist. Warum er sich den Blicken entzog, darüber lässt sich nur spekulieren, denn verstecken musste sich der große Baumeister, der europaweit gefeiert wurde, nun wirklich nicht. Oder doch?

„Irgendwie passt es auch ganz gut, dass Semper hier so unsichtbar ist“, grübelt Jan Seeger. Denn zu jenem Zeitpunkt, als die zweite Semperoper gebaut wurde – die erste war durch einen Brand zerstört worden – war Semper tatsächlich in Dresden nicht sichtbar und arbeitete zwar nicht aus dem Versteck, aber aus dem Exil.

Doch der Reihe nach: Schon als der junge Semper in Paris Architektur studierte, sympathisierte er mit der Julirevolution von 1830 und floh, als selbige scheiterte, Hals über Kopf aus der Stadt. Es folgten Jahre, in denen er sich seiner künstlerischen Ausprägung widmete, er bereiste Italien und Südfrankreich, zutiefst beeindruckt von der Renaissance, und in Athen war er bei Ausgrabungen an der Akropolis beteiligt.

Semper arbeitete aus dem Exil

Im Jahr 1834 kam er nach Dresden. Semper vernetzte sich in der Stadt sofort außerordentlich gut: Er trat zahlreichen künstlerisch-literarischen Vereinen bei, aber eben auch der vorrevolutionären Montagsgesellschaft. Und dann beteiligte er sich 1849 am Maiaufstand, indem er die Barrikaden errichtete – er versuchte also, König Friedrich August II. von Sachsen (1797-1854) zu stürzen und eine sächsische Republik zu etablieren. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und Semper blieb keine andere Wahl, als aus Dresden ins Exil zu fliehen – zunächst nach Frankreich, dann nach London, zuletzt in die Schweiz.

Informationen zum Buch Das Buch „Dresdner Geheimnisse“ ist im Bast Medien Verlag in Kooperation mit den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Die Zeitung veröffentlicht in loser Folge Auszüge aus dem Buch. Das Buch kostet 16,90 Euro, die ISBN lautet: 978-3-946581-71-0. Es hat 192 Seiten und ist durchgehend bebildert. Erhältlich ist es im Buchhandel oder direkt beim Verlag und kann dort per E-Mail an bestellungen@bast-medien.de versandkostenfrei bestellt werden. Unsichtbares auf dem Gehweg entpuppt sich als Kunstobjekt

Steinmetzzeichen für die Ehre und für den Geldbeutel

„Und deshalb war er nicht in Dresden, als sein Hoftheater im Jahre 1869 abbrannte und in den darauffolgenden Jahren wiederaufgebaut werden sollte“, erzählt Jan Seeger die Geschichte weiter. „Die Dresdner baten ihn aber inständig, sich zu beteiligen, also arbeitete er die Pläne in der Ferne aus und ließ sie vor Ort von seinen Söhnen Manfred (1838-1913) und Emanuel Semper (1848-1911) umsetzen. Im Jahr 1878 wurde die Oper in ihrer heutigen Form eröffnet und nach der Zerstörung durch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg bis 1985 nach altem Vorbild wiederaufgebaut.

Gottfried Semper war während des Baus also tatsächlich unsichtbar – zumindest weitgehend. So, wie auch seine Büste auf der Rückseite des Gebäudes nicht wirklich sichtbar ist – zumindest weitgehend.

Von Eva-Maria Bast