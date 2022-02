Dresdner Geheimnisse: Wer ist der Bärtige auf dem „Totentanz“-Fries?

Dresden

Der Mann fällt auf. Reich bekleidet mit einem Rosenkranz in den Händen, steht er frontal und er ist der Einzige, der auf den Menschenzug zurückblickt. Und tatsächlich spielt er auch eine große Rolle für den Dresdner Totentanz, dieses circa zwölf Meter lange und 1,20 Meter hohe Sandsteinfries aus der Hand des Künstlers Christoph Walther I. (1493-1546). Ohne ihn gäbe es dieses Relief nicht. Dieser Mann, der im langen Reigen der 24 Figuren aus allen Gesellschaftsschichten, denen drei Todesgestalten folgen, die Mitte einnimmt, ist der Auftraggeber des „Totentanzes“: Herzog Georg der Bärtige (1471-1539). Als er den Fries in Auftrag gab, konnte er nicht ahnen, dass der „Totentanz“ mehrfach umziehen musste, bevor er am heutigen Standort angebracht wurde.

Anhand des Bartes kann man ihn auf dem Relief als Georg den Bärtigen ausmachen. Er ließ ihn sich wachsen, nachdem seine geliebte Frau, Herzogin Barbara (1478-1534), nach 39 Jahren Ehe starb. Georg der Bärtige ist eine tragische Figur in der Dresdner Geschichte. Der Publizist Reinhard Delau bescheinigt dem Herzog eine „tiefe katholische Frömmigkeit, Redlichkeit und höchsten Fleiß im Landesinteresse“.

Luthers erbitterter Widersacher

Der Herzog kämpfte allerdings auf verlorenem Posten. Seine Cousins, die sächsischen Kurfürsten, förderten Martin Luther (1483-1546) und wurden die ersten fürstlichen Anhänger der Reformation. Georg der Bärtige hingegen wurde Luthers erbitterter Widersacher – jedoch nicht von Anfang an: Zu Beginn war der Dresdner Herrscher durchaus neugierig auf den Reformator. Denn auch er sah die Missstände der Kirche, forderte allerdings, dass Rom seine Führungsrolle antreten solle.

Die linke frontal stehende Figur ist der Auftraggeber des Reliefs, Herzog Georg der Bärtige. Quelle: Ev-luth. Kirchenspiel Dresden-Neustadt

Als sich Martin Luther und sein schärfster Gegner, der katholische Theologe Dr. Johannes Eck (1486-1543), im Jahr 1519 in Leipzig einen tagelangen Gelehrtenstreit lieferten, war Herzog Georg der Bärtige anwesend und hörte aufmerksam zu – und was er hörte, gefiel ihm nicht. Er wurde ein entschiedener Gegner Luthers.

Der Herzog versuchte in der Folge mit allen Mitteln, die Reformation zu stoppen. Er verbot und bestrafte die Verbreitung von Luthers Schriften und ließ alle Lutherbibeln konfiszieren. „Georg der Bärtige wies sogar Bürger aus seinem Lande, weil sie sich als Lutherische zu erkennen gaben“, schreibt Reinhard Delau. Denn der Glaube des Herrschers bestimmte in der damaligen Zeit die Landesreligion. Dennoch konnte der katholische Herzog den Einzug der Reformation in Sachsen nicht verhindern. 1539 starb er ohne männlichen Erben und sein lutherisch gesinnter Bruder Heinrich übernahm das Land Sachsen.

Georg der Bärtige war zeit seines Lebens ein verantwortungsbewusster, friedliebender Herrscher. Seine empfindsame Seite zeigte sich in der innigen Liebe zu seiner Frau, aber auch darin, dass der Herzog ausgesprochen kunstinteressiert war und ein wichtiger Mäzen wurde. So ließ er sich und seine Familie oft von zeitgenössischen Künstlern porträtieren. Einer seiner Lieblingsmaler war Lucas Cranach der Ältere (1472-1553).

Vom Georgentor über den Dreikönigsfriedhof zum Inneren Neustädter Friedhof

Der Bärtige war es auch, der den ersten Renaissancebau Dresdens, das Georgentor, schuf. Bei dem Torbau handelt es sich um den ursprünglichen Stadtausgang zur Elbbrücke, den Christoph Walther I. ab 1530 in nur fünf Jahren mit üppigem Fassadenschmuck, darunter auch der Fries des Totentanzes, ausstattete. „Der Totentanz an herausragender Position an einem weltlichen Herrschaftsbau war ohne Beispiel“, schreibt Marius Winzeler in seiner Monographie über das Relief. Der Herzog wie auch seine Untertanen sollten dadurch ihrer Vergänglichkeit erinnert werden.

Bei einem Schlossbrand im Jahr 1701 wurde der Georgenbau erheblich beschädigt und der Fassadenschmuck anschließend abgetragen. Der „Totentanz“ fand dank der mutigen Nachfrage des Pastors Paul Christian Hilscher (1666-1730) bei Friedrich August I. (1670-1733) an der Mauer des Dreikönigsfriedhofs einen neuen Platz, ergänzt durch das von ihm verfasste Totentanzlied. Doch an dieser Stätte verblieb das Relief nur kurze Zeit:

Im Jahr 1732 wurde die neue barocke Dreikönigskirche auf der bisherigen Friedhofsfläche errichtet. Einige wenige bedeutende Gräber und auch den „Totentanz“ siedelte man im Jahr 1737 auf den Inneren Neustädter Friedhof um, wo der Fries an der Nordmauer befestigt wurde. Eine Sanierung im Jahre 1898 missglückte und somit verwitterte das Kunstwerk immer mehr und verfiel zusehends.

Kunstwerk mit Ausdruckskraft und Faszination

1974 beschloss die Gemeinde der Dreikönigskirche, die seit 1721 Eigentümerin des Kunstwerks ist, die Bergung und Sanierung des Reliefs. Heute ist der „Totentanz“ wieder an dem Ort, an dem er sich vor dem Bau des Gotteshauses schon einmal befand, jetzt allerdings vor Witterungseinflüssen geschützt: Christoph Walthers Werk hängt unterhalb der Orgelempore gegenüber dem Altar der Dreikönigskirche.

Manche Teile des mittelalterlichen Reliefs sind immer noch stark verwittert, wie zum Beispiel die beiden ersten weltlichen Herrscher: Die Gesichter Kaiser Karls V. (1500-1558) und König Ferdinands I. von Böhmen (1503-1564) mit dem Zepter über der Schulter, sind nicht mehr zu erkennen. Trotz dieser Schäden hat das Kunstwerk nichts an Ausdruckskraft und Faszination eingebüßt. Marius Winzeler schreibt: „Es ist Christoph Walther I. damit nicht nur künstlerisch ein Hauptwerk gelungen, sondern auch eine Schöpfung von besonderer emotionaler Kraft.“

Von Christina Avdi