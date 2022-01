Dresdner Geheimnisse: Was die Seifensteine mit Meißner Porzellan zu tun haben

Dresden

Sie sind zehn mal fünf mal fünf Zentimeter groß und haben damit das Format eines Seifenstücks, wenn auch in größerer Bemessung“, konstatiert Gästeführerin Anett Lentwojt und zeigt auf die Klinkersteine unter ihren Füßen. „Und so haben sie, wie ich finde, auch den passenden Namen: Seifensteine.“ Die seit dem Jahr 1890 im gesamten Stadtgebiet verbauten Klinker sind in ihrer Farbenvielfalt kaum zu übersehen. Und hinter ihnen steckt eine spannende Geschichte: Sie stehen nämlich mit dem berühmten Meißner Porzellan in Zusammenhang.

„Die Porzellanherstellung in Meißen wurde ja erst möglich, als Friedrich Böttcher das Kaolin als notwendigen Bestandteil für die Herstellung von Porzellan entdeckt hat“, sagt Anett Lentwojt. Das Mineral Kaolin ist auch unter den Begriffen Porzellanerde, Porzellanton oder weiße Tonerde bekannt. Reiner, weißer Kaolin verleiht dem Meißner Porzellan seine Farbe. Verunreinigte Porzellanmasse, die nicht für die Produktion von Werkstücken geeignet war, wurde als Abfallprodukt zu den Steinen verpresst, die nun Dresdens Wege pflastern. „Sie wurden aber nicht von der Porzellanmanufaktur hergestellt, sondern von einer eigenen Firma in Meißen“, erklärt die Gästeführerin.

Flucht vor König Friedrich I. von Preußen

Dass die Gehwege in Dresden so nobel aussehen, ja, dass es das Meißner Porzellan überhaupt gibt, hängt mit dem Umstand zusammen, dass der Apothekerlehrling Johann Friedrich Böttger (1682–1719) gerne experimentierte und sich für seine Experimente auch bewundern ließ: Wie staunte die Welt, als es ihm gelang, Silber durch die Zugabe verschiedener Substanzen in goldfarbenes Metall zu verwandeln. Die Menschen waren begeistert: Dieser junge Mann, glaubte man, konnte Gold herstellen.

Und genau das wurde ihm zum Verhängnis: König Friedrich I. von Preußen (1657–1713) wünschte, den Wunderknaben, der in Berlin lebte, gebracht zu bekommen. Der aber floh vor dem königlichen Zugriff über die Landesgrenze ins kurfürstlichsächsische Wittenberg. Denn ihm war klar, was ihm blühen würde, bekäme der König ihn in seine Gewalt: Er würde ihn festsetzen und zwingen, Gold herzustellen. „Und sollte ihm das nicht gelingen, würde er am Galgen enden“, schildert Anett Lentwojt die drastischen Folgen.

Böttger glückte zwar die Flucht, doch die nächste Gefahr – in Gestalt von August dem Starken (1670–1733) – ließ nicht lange auf sich warten. Der gerade einmal 19-jährige Böttger wurde festgesetzt und zum Goldmachen gezwungen. Für August den Starken arbeitete zu dieser Zeit auch Hofphysikus Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651–1708), der beauftragt war, zur Herstellung von Porzellan zu forschen. Selbiges gab es bis dahin nur in China und August sammelte es leidenschaftlich. Doch das chinesische Porzellan war sehr teuer und hierzulande wusste niemand, wie man dieses zarte, filigrane Material herstellen konnte. „Daher hatte der sächsische Landesherr ein gesteigertes Interesse daran, es selbst zu fabrizieren“, erklärt die Dresdnerin.

Böttger, von Tschirnhaus und von Ohain

Tschirnhaus war zwar erst irritiert, als er bei der Rückkehr von einer Reise den jungen Böttger im Labor antraf, doch die beiden Wissenschaftler verstanden sich gleich bestens. Und nun kam noch ein dritter Mann ins Spiel: Der Metallurg Gottfried Pabst von Ohain (1656–1729), der große Kenntnisse über Bodenschätze hatte. Zu dritt versuchten sie, in der Herstellung von Gold weiterzukommen. Gemeinsam kamen sie jedoch zu dem Ergebnis, dass es nicht funktionierte. Im Zuge des Großen Nordischen Kriegs (1700–1721) wurden die Forscher nach Meißen auf die Albrechtsburg gebracht und arbeiteten dort an insgesamt 24 Öfen tagein, tagaus, während die Schweden in Sachsen einmarschierten.

Schließlich entschied August der Starke, sich doch wieder der Erforschung des „Weißen Goldes“ zuzuwenden. Am 17. Juni 1707 war es dann so weit: Die Forscher präsentierten dem Kurfürsten ein vor seinen Augen gefertigtes Stück Porzellan. Der wichtigste Rohstoff, den sie dabei verwendeten, war Kaolin, ein feines, weißes Pulver, das bei Verwitterung von Granit oder anderen feldspatreichen Gesteinen entsteht.

Die Erfindung machte Meißen mit einem Schlag berühmt

In Meißen und Dresden feierte man die Geburtsstunde des Porzellans. Das Trio bekam ein neues Labor in Dresden, um die Porzellanherstellung weiter zu perfektionieren. Im Jahr 1708 starb Tschirnhaus an der roten Ruhr und geriet damit in Vergessenheit. Böttger beanspruchte die Erfindung des Porzellans in einem Memorandum vom 28. März 1709 für sich und August der Starke hatte sein eigenes „Weißes Gold“, das auf Basis von Kaolin gefertigt wurde und Meißen mit einem Schlag berühmt machen sollte.

Wer die Dresdner Pflastersteine betrachtet, kann unterschiedliche Farben wie Rot, Gelb oder Grau ausmachen, doch ein reines Weiß, die charakteristische Farbe des Meißner Porzellans, die durch Verwendung von Kaolin entsteht, ist nicht dabei. Anett Lentwojt kennt die Antwort auf diese auf den ersten Blick verwirrende Beobachtung: „Tatsächlich handelt es sich bei dem Kaolin, das in den Seifensteinen verarbeitet ist, um einen Stoff, der für die Porzellanherstellung völlig ungeeignet ist.“

Hell schimmernd prägen die Pflastersteine das Stadtbild. Quelle: PR

Das für weißes Hartporzellan verwendete Kaolin besteht aus blättrigen Kristallen, die die „weiße Erde“ extrem weich und pudrig machen. Das Kaolin, das in den Pflastersteinen verarbeitet ist, besteht aus Schlacke, einem Abfallprodukt, das bei der Verbrennung un­ter Luftabschluss in Öfen mit Kohlefeuerung entsteht. Die Höhe der Brenntemperatur sowie die Dauer des Brennvorgangs haben Auswirkung auf Farbe und Festigkeit des Steins.

Dem berühmten Meißner Porzellan ist es also zu verdanken, dass Dresden so schöne Straßenpflasterungen besitzt. Wer hat, der hat!

Von Eva-Maria Bast