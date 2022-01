Dresden

Es sei schon richtig, was im Internet steht, versichert Dresden-Kenner Matthias Schanzenbach. Dass nämlich der Blitzableiter von Benjamin Franklin (1706-1790) erfunden wurde. „Er hat sich das patentieren lassen.“ Und auch in Dresden gab es bald schon Blitzableiter. Der erste befand sich an prominentem Platz: auf dem Hausmannsturm. „Dort hat ihn ein Mann anbringen lassen, der mit Recht als großer Sohn der Stadt bezeichnet wird: Johann Georg Palitzsch“, sagt Schanzenbach. „Er hatte von Franklins Erfindung gehört, sie verstanden, für gut befunden und gleich umgesetzt“, erzählt der Gästeführer mit Blick auf den dünnen, goldenen Stab, der vom Turm aus in den blauen Himmel ragt. „Und das war nur einer seiner Verdienste“, fährt Schanzenbach mit seinem Lobgesang fort. „Er hat auch die Kartoffel kultiviert und den Halleyschen Kometen wiederentdeckt.“

Selbiger Komet wurde von der Welt mit Spannung erwartet: Der britische Astronom Edmond Halley (1656-1742) hatte Anfang des 18. Jahrhunderts vorhergesagt, dass er alle 75 Jahre in Erscheinung treten werde. Nach Halleys Tod erschien der lichtstarke Komet tatsächlich und wurde nach ihm benannt.

Der Aufregung über den Kometen folgte die Panik

Der Autor Siegmund Günther schreibt dazu: „Mit einem achtfüßigen Fernrohr pflegte er namentlich die veränderlichen Sterne zu beobachten […]. Als er am 25. December 1758 wieder in gewohnter Weise den gestirnten Himmel untersuchte, bemerkte er einen Nebelstern, der sich fortbewegte und den er für einen Kometen hielt. Eben damals erwartete man die Wiederkehr des von Halley berechneten und seitdem dessen Namen tragenden Kometen; P. kam auf die Vermuthung, sein Fund könne am Ende der gesuch-te Fremdling sein, […] und bald trafen auch von anderen Fachmännern Mittheilungen in gleichem Sinne ein; immerhin ging Palitzsch’s Entdeckung derjenigen der übrigen Astronomen nahezu um einen vollen Monat voran.“

Am 16. November 1835 kehrte 1P/Halley, wie er offiziell genannt wird, erneut zurück und schließlich wieder im Jahr 1910. Und über die Reaktion der Bevölkerung zu dieser Wiederkehr im 20. Jahrhundert ist so einiges bekannt: Überall wurden Sternwarten gerüstet und Fernrohre angeschafft. Der Aufregung folgte die Panik. Die Erdachse könne sich verschieben, die Meere das Land verschlingen, die Erde womöglich ganz verschwinden, so lauteten die Befürchtungen.

Der britische Physiker und Astronom William Huggins (1824-1910) entdeckte obendrein, dass sich im Schweif von Kometen Kohlenstoff-Stickstoff-Moleküle befinden. Was, fragte sich die erschrockene Welt, würde nun passieren, wenn der giftige Schweif die Erde streift? Und die Wissenschaft tat nicht viel, um die Menschen zu beruhigen. Man könnte ersticken oder vergiftet werden, lauteten die Warnungen. Der französische Astronom Camille Flammarion (1842-1925) vermutete, dass „das Cyangas die Atmosphäre durchtränken und möglicherweise alles Leben auf dem Planeten auslöschen würde“.

Die Erde drehte sich einfach weiter

Durch die Presse gegangen war in den Jahren zuvor ohnehin die Entwicklung von chemischen Kampfstoffen, die Menschheit hatte Angst vor Giftgas. Die Sache schaukelte sich immer weiter hoch. In Amerika versuchte ein Mann vier Mal, sich das Leben zu nehmen, um dem Weltuntergang zu entgehen. Erst wollte er sich erschießen, dann entschied er sich für den Sprung vom Dach, als er sich dabei nur verletzte, nicht aber starb, verwundete er sich mit einem Messer, und als auch das nicht fruchtete, sprang er in einen Brunnen – was er ebenfalls überlebte, ebenso wie den Weltuntergang, der gar nicht stattfand. „Ihren Höhepunkt erreichte die Halley-Manie zwischen dem 14. und dem 22. Mai, als der Komet am nächsten war und somit am hellsten leuchtete“, heißt es dazu bei Zeit Online. Doch die Erde drehte sich auch nach dem befürchteten Datum weiter.

Allenfalls die Scheidungsquote wurde erhöht: Wie der Spiegel berichtet, war in einem Dorf nahe des amerikanischen Buffalo für das Ereignis ein Fernrohr angeschafft worden, durch das die Beobachter zwar keinen Kometen, wohl aber ein Liebespaar beim Geschlechtsakt beobachten konnten. Die örtliche Zeitung schrieb, man habe sich entschlossen, „die Suche nach dem himmlischen Objekt aufzugeben und nach irdischen Körpern Ausschau zu halten. Zum Vergnügen aller konnten noch sechs weitere Szenen dieser Art mit dem Fernrohr entdeckt werden“. Das Blatt vermutete, dass man Ehescheidungsprozesse nun wohl nicht mehr ausschließen könne.

Und in Dresden? Wie es hier mit der Ehescheidungsquote stand, ist nicht überliefert. Klar ist aber, dass es ein Dresdner Sohn war, Johann Georg Palitzsch (1723-1788), der schon die vorletzte Wiederkehr des Kometen entdeckt hatte. Zwar kam er nicht zu selben Ehren wie Halley, nach ihm wurde kein Komet benannt, aber doch immerhin ein Asteroid. Und das ist noch nicht alles: Auf dem Mond gibt es einen Krater, der den Namen des Dresdners trägt. Und das kann wahrlich nicht jede Stadt von sich behaupten.

Von Eva-Maria Bast