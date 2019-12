Dresdner Geheimnisse Teil 8: Die geheimen Verstecke in der Semperoper

Dresden

Die Klappe ist unauffällig, zumal eine kleine Wandkonsole davorsteht. Doch Jan Seeger, Technischer Direktor der Semperoper Dresden, schiebt den Tisch im Oberen Rundfoyer – dort, wo es zu den Logen geht – einfach beiseite und öffnet die etwa ein mal einen Meter messende Klappe. Dann bückt er sich, um alsbald in der Öffnung zu verschwinden, dreht sich um, guckt noch einmal heraus und sagt einladend: „Kommen Sie!“

Schächte und Katakomben, riesige Zwischenräume und Geheimgänge

Hinter der Klappe führt eine Wendeltreppe nach oben. „Diese Treppe wurde im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört“, sagt Seeger bevor er sich an den Aufstieg macht. „Die komplette Fassade blieb erhalten.“ 70 Stufen später hält der Technische Direktor unvermittelt an. Nun gilt es, zunächst die Bodenklappe zu öffnen, die sich am oberen Ende befindet. Jan Seeger ächzt etwas, doch dann steht dem weiteren Aufstieg – oder besser: Ausstieg, denn es geht hinaus aus der Oper und hinauf aufs Dach – nichts mehr im Wege.

„Wir stehen nun am Fuße der Quadriga“, sagt der Technische Direktor mit Blick auf das bronzene Kunstwerk über dem Hauptportal feierlich. Und dort befindet sich eine weitere Tür – in den Sockel des Viergespanns kann man nämlich hineingehen. Seeger kramt erneut seinen dicken Schlüsselbund hervor und schließt auf. „Schauen Sie mal“, sagt er und deutet hinein. Tatsächlich: Im Bauch der Quadriga stehen Antennen. Sie dienten schon zu DDR-Zeiten dazu, dass die Mitarbeiter via Funk miteinander kommunizieren konnten. „Eine Zeit lang ging das Gerücht, es handle sich um Antennen, mit denen Westradio empfangen wurde“, sagt Seeger. Das stimmte zwar nicht, dennoch wurden die Mitarbeiter von der Stasi bespitzelt, fand der Technische Direktor heraus.

Der Bauch der Quadriga ist nicht das einzige Versteck, das die Oper hat, es gibt in dem Gebäude mit mehr als 800 Räumen Schächte und Katakomben, riesige Zwischenräume und Geheimgänge, die niemand erahnt. „Zwischen der Außenwand und dem Foyer befinden sich fast vier Meter Wand, aber sie ist nicht ausgemauert, sondern es handelt sich um begehbare und mehrstöckige Hohlräume“, erläutert Seeger.

Am Theater herrschte immer ein freier Geist

Einer der zahlreichen Eingänge in die Hohlräume befindet sich hinter einer – stets verschlossenen – Spiegeltür in einer der Herrentoiletten. „Das war – mit Verlaub gesagt – höchst lustig, als Barack Obama hier war und die Sicherheitsgrenze mitten durch das Gebäude verlief“, schiebt Seeger eine Anekdote ein. „Da stand eine Hundertschaft aus Wuppertal bereit die Oper zu durchsuchen und abzusichern. Ich sagte dann nur: Lassen Sie Ihre Mannschaften getrost draußen, ich zeige euch, was da drinnen zu erwarten ist. Das Ende vom Lied war, dass das Theater komplett gesperrt wurde.“

Seeger ist schon seit vielen Jahren Technischer Direktor und war auch beim Wiederaufbau der Semperoper dabei. „Damals“, sagt er, „haben wir im Bereich hinter der Mittelloge Druckluftüberwachungen gefunden. Das heißt, wenn jemand manipuliert hätte, wäre Luft entwichen und es hätte eine Meldung an die Zentrale gegeben.“

Es gebe viele tragische Geschichten, die sich während der DDR-Zeit am Theater ereigneten, berichtet Seeger. „Zum Beispiel die Geschichte von Matthias Rank, dem ehemaligen Chefdramaturgen, der sich das Leben genommen hat, weil er seine Kollegen in Bayreuth ausspionieren sollte, als er dort eine Ausstellung über Wagner in Dresden eröffnete“, sagt Seeger. „Das war für ihn so schlimm, dass er den Freitod wählte.“

Andere Mitglieder der Oper hätten sich in den Westen abgesetzt: „Das Ensemble war ja oft auf Gastspielen jenseits der Mauer, da sind viele nicht zurückgekehrt. Die Personalchefin hatte zwar den Status eines Majors, aber am Theater herrschte immer ein freier Geist, die ließen sich nicht unterkriegen.“

