Dresdner Geheimnisse Teil 13: Wackerbarth steht für mehr als Sekt

Prost! Wer in Dresden den Namen Wackerbarth hört, dem bitzelt auf angenehme Weise die Zunge, weil er dann sofort an den gleichnamigen Sekt denken muss. Anne-Simone Rous verspürt angesichts dieser ständigen Assoziation hingegen einen bitteren Beigeschmack und das Historikerinnenherz blutet ihr. Denn durch diesen Umstand, sagt sie, werde der Mann, nach dem der Sekt benannt ist, auf das perlende Getränk reduziert – und sein eigentlicher Verdienst gerate vollkommen in Vergessenheit.

Das Medaillon Augusts des Starken (1670-1733) am Verkehrsmuseum Quelle: Buch

Seine Geschichte erzählt die Dresdnerin mit Blick auf das Medaillon Augusts des Starken (1670-1733) am Verkehrsmuseum. Was dieses Medaillon mit August Christoph Graf von Wackerbarth (1662-1734) zu tun hat, das weiß sie als Historikerin – und von ihrem Opa, der die Liebe zur Geschichte im Allgemeinen und zur Stadt Dresden im Besonderen in ihr erweckte. „Mein Opa kannte in Dresden jeden Winkel und er wusste genau, wie es in der Stadt vor der Zerstörung ausgesehen hat“, erzählt sie.

Relief seines Herrn gut sichtbar am Palais

„Als ich noch ein Kind war, hat er mir alte Bilder gezeigt und wir haben uns gemeinsam vergilbte Stadtpläne angesehen.“ Auf einem dieser alten Fotos war das Palais Wackerbarth zu sehen – und daran, als Fassadenschmuck, das Medaillon, das heute am Verkehrsmuseum hängt. Das Palais Wackerbarth in der Dresdner Neustadt hatte August Christoph von Wackerbarth erbauen lassen, nachdem ein Feuer 1728 seinen bisherigen Wohnsitz, das Amtsgebäude des Gouverneurs, völlig zerstört hatte. Und zwar ausgerechnet, als der vielseitige Minister Augusts des Starken hohen Besuch hatte: Der preußische König Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) war zu Gast und entkam dem Feuer nur knapp.

Der Brand des Gouverneurshauses war eine Katastrophe. „ Wackerbarth hatte ja eine enorme Kunstsammlung und eine riesige Bibliothek, beides ging für immer verloren“, sagt Anne-Simone Rous. „Das ist ein solcher Jammer. Wenn es Zeitreisen gäbe, würde ich in jener Nacht an ebenjenen Ort reisen und den Brand verhindern.“ Und nun kommt auch das Medaillon ins Spiel: Der Mann, der darauf abgebildet ist, August der Starke, schenkte seinem obdachlos gewordenen Minister nicht nur das ganze Ruinengrundstück, sondern auch die Fläche für eine neue Ritterakademie mit einem Privatpalais als Kopfbau auf Neustädter Seite und noch dazu als Trostpflaster das Jagdschloss in Zabeltitz. Es scheint, als ob Wackerbarth all seine Wünsche auf einmal erfüllt bekam. Und der dankbare Bauminister brachte das Medaillon mit dem Relief seines Herrn gut sichtbar an seinem Palais an, das er nun neu aufbaute.

„Saufclub von August dem Starken initiiert und gegründet“

Und er entfaltete noch weitere Bautätigkeit: Parallel zu seinem großen Palais in der Neustadt ließ Wackerbarth binnen eines Jahres auch das Gouverneurshaus neu bauen und richtete dort eigens einen Kellerraum für eine ganz besondere Gesellschaft ein: die Société des antisobres. „Das heißt übersetzt Gesellschaft der Nüchternheitsgegner, also auf gut Deutsch ein Saufclub“, sagt Anne-Simone Rous schmunzelnd und fügt hinzu: „Er wurde von August dem Starken initiiert und gegründet.“ Und zwar anlässlich ebenjenes Besuchs des preußischen Königs im Jahr 1728.

„Damals waren August der Starke und der Soldatenkönig ja noch richtig dicke Freunde und sogar Kronprinz Friedrich war Mitglied in dem Trinkclub“, erklärt Anne-Simone Rous. „Aber der Kronprinz, den man später den Großen nannte, galt als Asket und hielt nicht viel von Besäufnissen.“ Mehrere preußische Minister nahmen hingegen regelmäßig teil und trugen klangvolle Geheimnamen wie „Hänschen in der Granate“. Andere sächsische Staatsbeamte gehörten wiederum dem Tabakskollegium von Berlin an. „Man hat also in Sachsen getrunken und in Preußen geraucht“, fasst die Historikerin augenzwinkernd zusammen. Und in Wackerbarths neuem Heim bekamen sie ein extra Zimmer.

Wackerbarth musste Bastionen ausbauen

Der Bauminister gilt als „Regisseur des Dresdner Barocks“. Doch Wackerbarth war viel mehr als „nur“ Bauminister: „Gemeinsam mit Jacob Heinrich Reichsgraf von Flemming, der Generalfeldmarschall und Geheimdiplomat war, machte er August den Starken eigentlich zu dem, was er war“, resümiert Anne-Simone Rous. „Sie arbeiteten kongenial zusammen. Besonders Wackerbarth hatte sehr viele Aufgaben gleichzeitig, das kann man auch Ämterhäufung nennen.“ Anne-Simone Rous zählt auf: „Er war Bauminister und daher sozusagen Projektmanager für alle Gebäude, zugleich hatte er sich als Gouverneur von Dresden um die Verteidigung der Stadt zu kümmern.“

Und allein das sei schon eine große Aufgabe gewesen: „Zur damaligen Zeit war der sächsische König katholisch, die Bevölkerung hingegen protestantisch – da kam es schon mal zu Ausschreitungen.“ Außerdem tobte der Große Nordische Krieg (1700-1721) und Wackerbarth musste Bastionen ausbauen, um die Stadt in Verteidigungsbereitschaft zu versetzen. Auch um die Kunst kümmerte sich der rührige Mann: Sein Name taucht bei Inventuren der Schlösser und der kurfürstlichen Sammlungen sowie innenarchitektonischen Projekten immer wieder in den Akten auf. „Das reichte ihm aber nicht“, erzählt sie die Geschichte weiter.

Relief überstand die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

„Er löste Flemming auch noch als Generalfeldmarschall ab und war somit der höchste Beamte des Landes. Zudem ist er wegen seines diplomatischen Geschicks mehrfach nach Wien gesandt worden.“ Hier hatte er eine sehr wichtige und intime Aufgabe zu erfüllen: Man betraute ihn mit den Vorbereitungen zur Hochzeit des kurfürstlichen Prinzen. Als er nach Dresden zurückbeordert wurde, blieb seine Frau, die Italienerin Catharina Paolina Maria, geb. Marquis di Balbiano (1670-1719), in Wien und erhielt sogar seine Geheimschrift: „Das war äußerst ungewöhnlich, dass man einer Frau diese bedeutsame Aufgabe überließ“, sagt die Historikerin. „Aber die Gräfin war sehr klug und genoss das volle Vertrauen Augusts des Starken.“

Über Wackerbarth, sagt Anne-Simone Rous, ließe sich noch einiges mehr erzählen, so viel, dass es ausreicht, um mindestens ein Buch zu füllen. „Wie hat er das alles gemacht? Wann hat er geschlafen?“, fragt Anne-Simone Rous, blickt auf das Relief, das die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg überstand und anschließend am Verkehrsmuseum angebracht wurde, und bilanziert: „Dass es noch keine Biographie über diesen großartigen Mann gibt, das ärgert mich kolossal.“ Schmunzelnd gesteht sie: „Es juckt mich schon in den Fingern, die irgendwann selbst zu schreiben.“

Fakt ist: Dieser Mann lässt sich wirklich nicht auf den Namensgeber einer Sektmarke reduzieren – zu dem er wurde, weil er ganz nebenbei auch den sächsischen Weinanbau förderte, indem er in Radebeul Grundstücke kaufte, die heute der Sektkellerei gehören. August Christoph Graf von Wackerbarth ist einer, auf den man guten Gewissens anstoßen kann. Prost!

