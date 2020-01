Dresdner Geheimnisse Teil 10: Der Komponist und das Kapuzineräffchen

Dresdem

Immer, wenn Professor Reinhold Uhlig aus dem Fenster sieht, laust ihn buchstäblich der Affe. Aber auf eine ausgesprochen angenehme Weise: Denn dann schaut er, über Elbe und Elbwiesen in Hosterwitz hinweg zum einen auf die Kirche Maria am Wasser, zum anderen auf das kleine Epitaph, das sich an ihrer Außenmauer befindet und auf dem ein kleiner Affe zu sehen ist. Der hält in der einen Hand eine Banane und in der anderen ein Medaillon mit dem Konterfei Carl Maria von Webers (1786-1826).

Tatsächlich ist der Affe sozusagen ein Familienangehöriger des Musikers und Komponisten, der ihm seinen Nachnamen gab: Schnuff Weber hat er seinen kleinen Freund genannt. „ Carl Maria von Weber hatte hier ein Wochenend- und Sommerhaus“, erklärt Uhlig die Ortswahl.

Freund aus der Neuen Welt

Schnuff kam aus einem tragischen Grund in Webers Leben: 1820 verlor seine schwangere Frau ihr Kind, Weber legte sich das Äffchen zu – wohl als Trost-Geschenk für seine Gattin. „Das Kapuzineräffchen hat den Leuten immer wieder Streiche gespielt und für Unterhaltung gesorgt“, sagt Uhlig.

Als Schnuff das Zeitliche segnete, war die Trauer des Schöpfers der deutschen romantischen Oper groß: Auch, wenn er das Äffchen abgegeben hatte, hielt er immer noch Kontakt zum neuen Besitzer – und ließ Überlieferungen zufolge ein Epitaph für den kleinen Affen anfertigen und an der Außenmauer der Kirche anbringen. 2006 kamen durch das Elbhochwasser Reste dieses Epitaps zum Vorschein. Der Bildhauer Joachim Zehmer sammelte diese Fundstücke auf, darunter auch steinerne Fellreste, und schuf auf dieser Grundlage ein neues Epitaph.

Schnuff Weber, Freund aus der Neuen Welt, hat der Bildhauer ihm zum Andenken auf den Stein geschrieben. Tierdenkmäler habe es, wie Zehme recherchiert hat, zu Webers Zeiten nur sehr selten gegeben. Weber aber habe eine innige Beziehung zur Tierwelt gehabt: „Er nannte ja nicht nur das Äffchen sein eigen, auch andere Tierarten fanden bei ihm ein Zuhause.“

Dresden war für Weber ein wichtiger Ort, an den er erstmals im Dezember 1811 und dann wieder im Februar 1812 gekommen war. 1817 zog er als Kapellmeister ganz in die Residenzstadt. Er heiratete die Sängerin Caroline Brandt (1794-1852) und erlebte mit ihr nicht nur die Blüte der Liebe, sondern auch die Blüte der Kreativität und der Inspiration. Als er im Februar 1826 nach London reiste, erlitt er eine tödliche Lungentuberkulose.

18 Jahre sollte es dauern, bis man seinen Leichnam heimholte und er in Dresden bestattet wurde. In jener Stadt, in der sich schon ein anderer Grabstein für ein „Familienmitglied“ befand: Das Epitaph eines kleines Affen namens Schnuff Weber.

Das Buch Das Buch ist im Bast Medien Verlag in Kooperation mit den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Die Zeitung veröffentlicht in loser Folge Auszüge aus dem Buch. Es kostet 16,90 Euro. ISBN: 978-3-946581-71-0. Es hat 192 Seiten und ist durchgehend bebildert. Erhältlich im Buchhandel, über die gebührenfreie Hotline 0800/2181-070, im Online-Shop unter www.lvz-shop.de oder direkt beim Verlag: bestellungen@bast-medien.de (versandkostenfrei). Abonnenten erhalten das Buch für 14,90 Euro über die gebührenfreie Hotline 0800/2181-070 und im Online-Shop unter www.lvz-shop.de.

Von Eva-Maria Bast