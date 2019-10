Dresdner Geheimnisse Teil 1: Das Sahnehäubchen Augusts des Starken

Dresden

Anne-Simone Rous ist eine Frau in den besten Jahren, sie hat zwei kleine Kinder, eine ungebremste Forscherneugier und noch jede Menge vor. Dennoch hat sie auch schon Pläne für die Zeit nach ihrem Ableben: „Dann will ich August den Starken treffen“, sagt sie augenzwinkernd. „Das muss ein toller Mann gewesen sein, wenn man der Überlieferung glauben kann. Aber ich hätte gern einen Abgleich zwischen dem Geschichtsbild und dem echten August.“

Ob es mit der himmlischen Begegnung einmal klappen wird, ist natürlich nicht sicher – doch es gibt auch im Diesseits viel, was Anne-Simone Rous hinsichtlich Augusts des Starken (1670-1733) zu tun gedenkt: Grundlagenforschung. „Die Forschung hat bisher nur das Sahnehäubchen abgeschöpft“, sagt sie. „Es geht doch immer nur um die oberste, süße Geschichte, um das Image, das August selbst erschaffen hat. Es gibt aber noch zehntausende Dokumente aus jener Ära, die sich noch nie jemand angeschaut hat. Die würde ich mir gerne vornehmen.“

Die Wahrheit unter dem Sahnehäubchen

Zur bisher erforschten „Sahnehäubchenschicht“ passt ein Relikt auf der Brühlschen Terrasse sehr gut: Eine kleine Kuhle, in der bequem ein Daumen Platz findet. „Der Legende zufolge ist das der Daumenabdruck von August dem Starken“, sagt die Historikerin. „Der soll hier mit seinem Tross entlanggegangen sein und als Zeichen seiner männlichen Stärke mit der Kraft seines Daumens diese Delle in das Geländer gedrückt haben.“

Die Wissenschaftlerin kennt natürlich den wahren Entstehungsgrund: „Es handelt sich einfach um einen Materialfehler: Beim Schmieden bilden sich manchmal kleine Luftblasen. An der unbedeutenden Stelle hier am Außengeländer hat man wohl den Schmiedefehler für hinnehmbar erachtet.“

Es hätte ohnehin keine Möglichkeit gegeben, dass August seinen Daumenabdruck in dem Geländer hinterlässt: „Er starb 1733, aber Graf Heinrich von Brühl hat die alte Festungsmauer erst 1740 von Augusts Sohn Friedrich August geschenkt bekommen und danach bebauen lassen“, räumt Anne-Simone Rous mit dieser Legende auf. Dennoch waren in den 1980er-Jahren Diebe derart fasziniert von dem angeblichen Daumenabdruck, dass sie das Stück Geländer heraussägten. „Das führte zu großer Empörung in Dresden, woraufhin die Stadt einen Schmied beauftragte, Augusts Fingerabdruck nachzuformen, was der Mann dann unter Vorlage seines eigenen Daumens auch tat.“

Vielleicht nicht wahr, aber schön

Se non è vero, è ben trovato, lautet ein geflügeltes Wort. Zu Deutsch: Auch wenn es nicht wahr ist, ist es eine schöne Geschichte. Und sie passt zu August dem Starken, König von Polen und Kurfürst von Sachsen. „Man könnte es sich schon vorstellen, dass er das Geländer einfach so durch seinen Daumenabdruck verbogen hat“, sagt Anne-Simone Rous. „Er verbog ja auch Münzen zwischen seinen Fingern und zerbrach mindestens ein Hufeisen, wobei sich bei späteren Untersuchungen herausgestellt hat, dass es bereits zuvor angesägt war. Es gibt aber immerhin eine zeitgenössische Urkunde von dieser ‚Heldentat‘.“

Diese Kraft soll August dem Starken im Blut gelegen haben: In seinem Stammbaum gibt es im 13. /14. Jahrhundert eine Frau, Cimburgis von Masowien (1394 oder 1397–1429), die als stärkste Frau des Mittelalters galt und Nägel mit der bloßen Hand aus der Wand gezogen haben soll. „Es hieß dann immer, August der Starke habe ihre Gene. Ich finde aber, dass das sehr weit hergeholt ist, wenn man sich überlegt, wie verdünnt das Blut inzwischen sein musste“, zeigt sich die Dresdnerin skeptisch.

August der Starke – ein Playboy?

Die Tatsache seiner großen Stärke zog nicht nur die Legende des Daumenabdrucks nach sich – es gab noch eine weitere, die August bescheinigte, seine Stärke habe sich auch auf seine Manneskraft ausgewirkt. „Man behauptete, dass er 354 Kinder hatte. In Wahrheit hatte er aber nur acht von mehreren Mätressen. Um die hat er sich aber auch wirklich gekümmert. Und so viele uneheliche Kinder waren es gar nicht, Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach hatte viel mehr“, rückt die Historikerin das Bild Augusts des Starken ins rechte Licht. In jener Zeit gehörte es sich für einen Herrscher, Mätressen zu haben: „Das war ebenso ein Statussymbol wie heutzutage ein Porsche oder eine Yacht.“ Und auch politisch hätten die Damen eine nicht unwichtige Rolle gespielt: „Wenn die Politik sich wandelte, wurde die Mätresse ausgetauscht und eine aus einem Land gewählt, mit dem man Frieden schließen oder das man enger an sich binden wollte“, fährt Anne-Simone Rous fort.

Wenn August der Starke aber hinsichtlich seiner Mätressen gar nicht so exzessiv war, wie kam es dann zu der Legende, er habe so viele Kinder gehabt? Wirklich nur aufgrund seiner Stärke? „Nein“, weiß Anne-Simone Rous. „Daran ist eine eifersüchtige Frau schuld.“ Genauer: Wilhelmine von Bayreuth (1709-1758), die Schwester Friedrichs des Großen von Preußen. Sie hätte den starken August mit den barocken Traummaßen von 120 Kilogramm bei 1,76 Metern Körpergröße zu gern in ihren Armen gesehen. Allein, er widerstand ihr, was sie erzürnte und dazu führte, dass sie ihn in ihren Memoiren schlecht wegkommen ließ und schrieb, er hätte 354 Kinder. „Und so entstand ein Bild von August dem Starken, das vielleicht nur eine kleine Seite beleuchtet. Der Spiegel hat ihn einmal als Playboy auf dem Sachsenthron bezeichnet, das hat mich schon irgendwie getroffen“, gibt Anne-Simone Rous zu bedenken. „Dieses Bild wird ihm nicht gerecht. Zum einen war er ein großer Stratege mit Visionen und wohl sehr vielseitig gebildet und clever. Er hat zum Beispiel eine äußerst komplizierte mathematische Geheimschrift konzipiert, und viele Entwürfe gehen auf ihn zurück. Zum anderen sind noch zahlreiche Quellen unerschlossen, man weiß also noch gar nicht alles. Deshalb finde ich, er wird immer unterschätzt.“

Quellensuche ist Imagesuche

Für Anne-Simone Rous wäre eine weitergehende Forschung zu August dem Starken noch viel mehr als nur die Erkundung eines einzelnen Monarchen. „Sehr viel vom sächsischen Image geht ja auf August den Starken zurück. Gerade bei uns Dresdnern ist ein gewisser Heimatstolz ausgeprägt. Eine weitere Untersuchung würde auch vieles zur Identität der Sachsen klären und vielleicht manches geraderücken“, ist sie sich sicher.

Einstweilen hofft Rous, Gelder für eine eingehendere Beschäftigung mit August dem Starken bewilligt zu bekommen. Und sollte das nicht klappen, so will sie doch wenigstens August den Starken auf einer Wolke treffen. Irgendwann, in vielen Jahrzehnten, im Himmelreich.

