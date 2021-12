Dresdner Geheimnisse: ​Steinmetzzeichen für die Ehre und für den Geldbeutel

Dresden

Es sieht merkwürdig aus, das kleine, runenartige Zeichen, das sich in etwa zwei Meter Höhe am Eingang der Frauenkirche befindet. Dresden-Kenner Matthias Schanzenbach hat es eines Tages entdeckt – und wusste sofort, was es damit auf sich hat. „Das ist ein Steinmetzzeichen“, ordnet er ein. „Zeichen wie diese befinden sich zu Tausenden an mittelalterlichen und neuzeitlichen Bauwerken.“ Sie stammen also aus Zeiten, als die Steine noch per Hand mit Hammer und Meißel in Form geklopft wurden.

Unverkennbares Zeichen für die Identität des Handwerkers

Diese Zeichen waren die individuellen Signaturen der Steinmetze und dienten der Abrechnung: Ein Steinmetz stapelte die Quader, die er behauen hatte, und versah die obere Reihe mit seinem Steinmetzzeichen. So konnte der Meister am Zahltag genau erkennen, welcher Stapel zu welchem Steinmetz gehörte, wie viele Steine dieser bearbeitet hatte, und ihn nach Stück bezahlen.

Jeder Lehrling einer Bauhütte bekam nach seiner fünfjährigen Ausbildung ein solches Steinmetzzeichen, das er wohl selbst entwerfen durfte und das nicht mehr geändert werden konnte. Manche Quellen sagen, dass sich die Steinmetzzeichen einer Bauhütte allesamt ähnelten und voneinander abgeleitet wurden. Dadurch habe man erkennen können, wo ein Steinmetz gelernt hatte, denn die Angehörigen dieses Berufsstandes gingen viel auf Wanderschaft.

„Bei schweren Verstößen gegen die Bruderschaft“ habe das Steinmetzzeichen aufgehoben werden können, schreibt Alfred Schottner in einer Abhandlung über die mittelalterlichen Dombauhütten. Darin erklärt er auch: „Das Zeitalter der etwa von 1250–1500 andauernden ‚himmelsstürmenden Gotik’ war zugleich die hohe Zeit der Steinmetzzeichen [...] wobei die Stabform mit Abzweigen bzw. Ästen vorherrscht.“ Also genau so ein Zeichen, wie es an der Frauenkirche zu finden ist. Und auch das passt zu dem Zeichen in Dresden: „Sie sind keilförmig eingeschlagen und an den Enden prismatisch abgeschlossen.“ Übrigens: Wurde ein Steinmetz zum Meister, durfte er sein Zeichen in ein Wappen setzen – und wenn die Nachfahren ebenfalls Baumeister waren, übernahmen sie das Wappen für gewöhnlich.

Informationen zum Buch Das Buch „Dresdner Geheimnisse“ ist im Bast Medien Verlag in Kooperation mit den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Die Zeitung veröffentlicht in loser Folge Auszüge aus dem Buch. Das Buch kostet 16,90 Euro, die ISBN lautet: 978-3-946581-71-0. Es hat 192 Seiten und ist durchgehend bebildert. Erhältlich ist es im Buchhandel oder direkt beim Verlag und kann dort per E-Mail an bestellungen@bast-medien.de versandkostenfrei bestellt werden. Dresdner Geheimnisse: Unsichtbares auf dem Gehweg entpuppt sich als Kunstobjekt

„Dank solcher Steinmetzzeichen konnte man über Jahrhunderte hinweg verfolgen, wann eine Steinmetzfamilie wo gewirkt hat“, merkt Schanzenbach an. Zumal diese sich oft stolz selbst ein Denkmal setzten, indem sie das Wappen deutlich sichtbar, etwa auf Schlusssteinen, anbrachten. Deshalb sind solche Wappen – und auch ganz einfache Steinmetzzeichen – für die Erforschung von Bauwerken von großer Bedeutung. Wer würde ahnen, was für eine Geschichte hinter einem so kleinen Zeichen steckt!

Von Eva-Maria Bast