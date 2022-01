Dresdner Geheimnisse: Die Stationen des Portals im Innenhof des Residenzschlosses

Dresden

Es sieht aus, als habe es schon immer hier gestanden, das prachtvolle Portal im Innenhof des Residenzschlosses links neben dem Hausmannsturm. Dem ist aber mitnichten so, wie der ehemalige sächsische Landeskonservator, Professor Dr. Gerhard Glaser, weiß: Drei weitere Stationen kann er nennen, wobei die erste durchaus im Residenzschloss war, sodass das Tor in gewissem Sinne an seinen Ursprungsort zurückgekehrt ist.

„Nach der Reformation erlebte Dresden einen gewaltigen Aufschwung und wurde nach Torgau das politische Zentrum der Reformation“, beginnt Glaser zu erzählen. „Kurfürst Moritz, dessen Vater Heinrich der Fromme die Reformation ab 1539 im albertinischen Sachsen einführte, ließ im Schlossbereich eine protestantische Kapelle bauen, die zum geistlichen Mittelpunkt des evangelischen Glaubens wurde.“

Religionsfreiheit unter August dem Starken

Doch dann wechselte das Oberhaupt des führenden protestantischen Landes, August der Starke (1670–1733), im Jahre 1697 zum Katholizismus. „Das war die Bedingung, die man ihm stellte, damit er König von Polen werden konnte“, erläutert Glaser. „Für die Bewohner des Landes und ihre Vertreter, die Landstände, war das natürlich das Schlimmste, was er überhaupt machen konnte.“

Immerhin: August der Starke bediente sich nicht der Regel cuius regio, eius religio, nach der der Herrscher auch die Religion seiner Un­tertanen bestimmen kann. Er erließ ein Dekret, nach dem sie protestantisch bleiben durften. Auch erlaubte er weiterhin den evangelischen Gottesdienst in der Schlosskapelle.

Als das Oberhaupt 1733 starb, war es damit allerdings aus und vorbei. „Augusts Sohn Friedrich August wurde nun König von Polen, seine Gattin war die Erzherzogin von Österreich, Maria Josepha, eine erzkatholische Frau und die wollte von einem evangelischen Gottesdienst im Schloss nichts wissen“, erzählt Glaser weiter.

Das Tor zieht an die Sophienkirche

Und nun kommt die Sophienkirche ins Spiel, die bis zur Reformation als Klosterkirche der Franziskaner gedient hatte, danach profan genutzt und 1602 als städtische Predigtkirche neu geweiht worden war: Sie wurde im Jahr 1737 zur evangelischen Hofkirche erhoben. „Und alle Ausstattung der evangelischen Schlosskirche wanderte in beziehungsweise an die Sophienkirche, bis hin zum Portal“, berichtet der Denkmalschützer. „Ebenjenes Portal, das sich heute wieder im Innenhof des Schlosses befindet.“ Die Gläubigen konnten also nach wie vor durch den gleichen Eingang schreiten. Und Gläubige, die fortan die Sophienkirche besuchten, gab es viele: „Der sächsische Adel war evangelisch, ebenso wie der Regierungsbetrieb und der kurfürstliche Hof in Dresden. Nur das Königshaus war katholisch“, sagt Glaser.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche zerstört, als Ruine stand sie nun da und wurde 1962/63 gegen den heftigen Protest zahlreicher Bürger abgetragen. Das Tor hatte schon 1864 der neuen Turmfront weichen müssen. 1872 fand es am Jüdenhof, links neben dem Verkehrsmuseum, eine neue Heimat und bildete den Eingang einer Sackgasse. „Hier habe ich es selbst noch viele Jahre gesehen“, erzählt Glaser. „Als das Schloss wieder aufgebaut wurde, war aber klar, dass man es dort erneut integrieren wollte.“ Das Tor durfte in sein altes Umfeld zurückkehren. Gläubige gehen allerdings nicht mehr hindurch: Es ist inzwischen fest verschlossen und dient vornehmlich der Zierde. Aber immerhin: Es ist heimgekehrt.

Von Eva-Maria Bast