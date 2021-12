Dresdner Geheimnisse: Das Türmchen am Altmarkt erinnert an ein wichtiges Gebäude

Dresden

Immer wieder wandert Dirk Hilberts Blick fasziniert zwischen der Zeichnung in seiner Hand und dem Gebäude auf der Westseite des Altmarkts hin und her. „Das ist wirklich beeindruckend und ein gelungenes Detail in der Baugeschichte“, findet er. Der Oberbürgermeister blickt zu dem Türmchen hinauf, welches das Dach des Altmarkts ziert. In seiner Hand hält er ein Foto des abgegangenen Altstädter Rathauses, auf dem ebenfalls ein solches Türmchen zu sehen ist. „Dieses Rathaus stand einst an dem Platz, an dem heute die Westfassade des Altmarkts erkennbar ist. Und der heutige Turm befindet sich genau an der gleichen Stelle des damaligen“, lüftet das Stadtoberhaupt das Geheimnis. „Er zeigt somit den Standort des einstigen Altstädter Rathauses an.“

Das Rathaus störte die höfischen Spiele

Die Geschichte der Dresdner Rathäuser geht aber noch weiter in die Vergangenheit zurück: „Das älteste Rathaus, von dem wir wissen, wird im Jahr 1380 erwähnt und befand sich ebenfalls hier am Altmarkt, genauer gesagt auf dessen Nordseite“, sagt Hilbert. Dieser Bau war 31 Meter lang und etwa 20 Meter breit und wurde Ende des 14./Anfang des 15. Jahrhunderts erweitert. So baute man damals unter anderem im Osten des Gebäudes eine gotische Rathauskapelle.

Das Gebäude als solches behagte den Kurfürsten allerdings so gar nicht: Ab dem 16. Jahrhundert fanden auf dem Altmarkt, der schon mit der Stadtgründung als Marktplatz angelegt worden war und der älteste Platz Dresdens ist, höfische Spiele des kurfürstlichen Hofes statt, das Rathaus störte da eher und wurde dann auch schließlich im Jahr 1707 abgerissen. „Es hatte lange heftigen Widerstand gegen den Abriss gegeben, aber letztendlich hat sich Kurfürst August der Starke (1670-1733) durchgesetzt“, fasst Dirk Hilbert die damaligen Ereignisse zusammen.

Nun waren Stadt und Rat in Not, auf dem Altmarkt wollten sie bleiben, suchten und fanden eine Alternative in Gestalt des gräflich Taubischen Hauses am Markt, Ecke Scheffelgasse. 1709 wurde das Gebäude gekauft, das Rathaus konnte am Altmarkt bleiben, doch es handelte sich nur um eine vorübergehende Lösung, denn im Jahr 1740 war es derart sanierungsbedürftig, dass kein Weg mehr an einem Neubau vorbeiführte.

Der Neubau wurde rasch zu klein

Nun griff der Begründer des Sächsischen Rokoko, Johann Christian Knöffel (1686-1752), zur Feder und entwarf ebenjenen Bau, von dem Hilbert heute so fasziniert ist. Ratsmaurermeister Johann Gottfried Fehre (1685-1753) kümmerte sich in den Jahren 1741 bis 1745 um die Umsetzung, dann zogen Stadtverwaltung und Rat ein und residierten dort rund 150 Jahre.

„Als Dresden zur Großstadt wurde, erwies sich der Platz dann aber als zu knapp“, schildert der OB den weiteren Verlauf. Sein Vorgänger Paul Alfred Stübel (1827-1895) schlug deshalb 1880 einen Neubau vor, der 1888 umgesetzt wurde. Der Rat brauchte allerdings noch acht Jahre, bis er seine Zustimmung gab, weitere 13 Jahre dauerte es, bis 1901 ein Architekturwettbewerb für das Projekt ausgerufen wurde.

Der Grundstein für das Neue Rathaus, in dem Hilbert nun Tag für Tag seiner Arbeit nachgeht, wurde 1901 gelegt und neun Jahre später, am 1. Oktober 1910, wurde das Neue Rathaus schließlich eingeweiht. Der städtische Straßenbau nutzte das Alte Rathaus, bis es im Zweiten Weltkrieg bei den Angriffen vom 13. bis 15. Februar schwer zerstört wurde. Nach dem Krieg wurde der Altmarkt völlig neu ausgebaut, die Grundstruktur blieb jedoch erhalten: In den 1950er-Jahren entstanden die Nachfolgebauten – geziert von einem Dachtürmchen, das anzeigt, wo sich einst das Altstädter Rathaus befunden hatte. Dirk Hilbert bilanziert: „So ist die Historie des Altstädter Rathauses weiterhin sichtbar.“ Zumindest für diejenigen, die die Geschichte des kleinen Türmchens auf dem Altmarkt kennen.

Von Eva-Maria Bast