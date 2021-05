Dresden

Das „Diwan“ am Rande der Äußeren Neustadt ist eine gefragte Adresse, wenn es in Dresden um gehobene syrische Küche geht. Eigentlich. Doch wie alle Restaurants ist es wegen der Corona-Pandemie seit mittlerweile sechs Monaten geschlossen.

Waleed Salman, der das Diwan seit Januar 2018 betreibt, wirkt mindestens ebenso verzweifelt wie kampfesmutig, wenn er über seine Situation redet. Der 36-Jährige, der 2005 nach seinem Einser-Abitur mit einem Studienstipendium aus Latakia in Syrien nach Dresden kam, ist in der Branche bekannt und geschätzt. Nicht nur, weil er gut kellnert, gut kocht und ein Restaurant führen kann. Sondern auch als Mann, der Theater spielt, sich für Politik und ihre Folgen interessiert, der gut vernetzt ist.

Großes Ziel: Mehr Zeit für Sohn Luca

Um das Diwan zu betreiben, hat er damals Schulden aufgenommen, war überzeugt, dass er mit geschultem Personal, guter Organisation und einer tollen Karte nach zwei Jahren auf die langen Nachtschichten verzichten kann. Denn 2018 ist auch sein Sohn Luca auf die Welt gekommen, den er gemeinsam mit seiner deutschen Lebensgefährtin großzieht und für den er gern mehr Zeit hätte.

Vielversprechender Start

Die ersten zwei Jahre als Restaurantchef verliefen auch vielversprechend. Nicht berauschend, aber immerhin: Sechs Angestellte – davon drei fest – standen bei ihm in Lohn und Brot. Und immer mehr Gäste kamen auch aus anderen Stadtteilen, um syrische Spezialitäten in den schön eingerichteten Räumen in der Pulsnitzer Straße/Ecke Louisenstraße zu genießen. Etwa 100 Plätze plus Außengastronomie – das ist anspruchsvoll und war in warmen Sommern zuweilen eine Sisyphosaufgabe. Auch wenn der Gewinn nicht üppig war – das Diwan kam voran.

Schaden durch Corona ist groß

Bis zur Pandemie. „Wenn man die Staatshilfen heranzieht, haben wir auch 2020 Gewinn gemacht. Aber natürlich ist der Schaden durch die Schließung groß“, sagt Waleed Salman. Zumal er wegen einer Erkrankung auch keinen Straßenabverkauf anbieten konnte.

Käme morgen die Nachricht, die Gastronomie in Dresden könne wieder öffnen, fehlt auch ihm erstmal das Personal. Denn auch Waleeds Mitarbeiter haben längst neue Arbeit, fahren für Amazon Päckchen aus, stehen am Imbiss, bauen bei Burger King Hackfleisch in Brötchen. „Natürlich will ich lieber heute als morgen öffnen“, sagt der drahtige Unternehmer. Doch er rechnet mit einem holprigen Start, wird wohl erstmal nur an drei Tagen in der Woche öffnen können oder weniger Tische im Restaurant anbieten. „Ich weiß es noch nicht. Und ehrlich: Die Perspektivlosigkeit macht uns alle mürbe! Wir haben Mai! Selbst für Juni hat noch niemand ernsthaft Hoffnung!“

Arbeitgeber für Flüchtlinge

Für Waleed Salman fühlt sich das Nichtstun doppelt bitter an. Denn parallel zur Coronamisere streitet er sich mit der Ausländerbehörde um eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Nach den vielen Jahren in Deutschland besteht dafür ein rechtlicher Anspruch. Zumal Waleed nicht nur nahezu perfekt Deutsch spricht, eine Familie gegründet und noch nie auf Staatskosten gelebt hat. Er hat auch syrischen Flüchtlingen bis zur Pandemie Arbeit gegeben, die seit 2015 mit deutlich schlechteren Voraussetzungen sofort einen unbefristeten Aufenthalt zugesprochen bekamen. „Der Status ist wichtig, um als Unternehmer Verträge abschließen zu können“, begründet Waleed seinen Ärger.

Streit ums Bleiberecht auf Dauer

Die notwendige Prüfung beim BAMF (beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) hatte er mit Bravour überstanden. Wer, wenn nicht jemand wie er, sei für den dauerhaften Aufenthalt geeignet, habe die Beraterin nach dem Treffen gesagt und versprochen, dies umgehend der Ausländerbehörde in Dresden mitzuteilen. Doch die Behörde lehnte seinen Antrag trotzdem ab. Ausgerechnet mit der Begründung, die Hochrechnungen nach dem Corona-Jahr ergäben eine leichte monatliche Unterdeckung und damit die Gefahr, Waleed könne doch irgendwann der Staatskasse anheim fallen.

Das kann man zynisch nennen. Aber nein, das ist nur deutsche Bürokratie, die ausschließlich magere Fakten würdigt.

Zukunft als Coworking-Restaurant

Waleed Salman will sich wehren. Und hat Pläne. Gemeinsam mit zwei Frauen aus Indien und Frankreich plant er, aus dem Diwan ein „Interlokal“ nach internationalem Vorbild zu machen. In vielen großen Städten gibt es solche Projekte bereits: Coworking-Cafés und -Restaurants, in denen in Gemeinschaft gearbeitet werden kann. „Es geht um Internationalität, ums Zusammenführen, um einen Ort, an dem sich vor allem Ausländer in Dresden kennenlernen können“, umreißt der Diwan-Chef die Ziele. Die notwendigen Arbeiten laufen bereits. Und wenn diese Gäste nicht nur das W-Lan nutzen, sondern auch Spezialitäten aus seiner Karte bestellen, haben alle etwas davon.

„Corona ist nicht meine Erfindung“

Waleed will endlich durchstarten und sagt: „Corona ist nicht meine Erfindung. Ich will hier Arbeitgeber sein. Ich will kämpfen. Und endlich öffnen“.

Von Barbara Stock