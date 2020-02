Dresdner Friseursalon für Preis nominiert

Dresden

Die Mitarbeiter des Dresdner Friseursalons „ Vila Baumgarten“ haben Grund zur Freude: Ihr Salon wurde vom Fachmagazin Top Hair in die Endrunde des Wettbewerbs „Top Salon – The Challenge 2020“ gewählt. Nominiert ist der Friseursalon in der Kategorie Design.

Inhaberin Juliane Sach freut sich besonders: „Es erfüllt mich mit sehr viel Stolz, dass dieser wunderschöne Friseursalon mitten im Herzen unserer Stadt mit dieser Nominierung geehrt wird.“ Entscheidend für die Nominierung waren Unternehmenskonzept, wirtschaftlicher Erfolg und die Qualität der Dienstleistungen.

Nun erhalten die Nominierten Besuch von anonymen Testkunden, die am Ende gemeinsam mit der Jury über die Gewinner entscheiden. Wenn der Salon an der Carolinenstraße 2 gewinnt, darf Sach den Preis am 7. März in Düsseldorf entgegennehmen.

Von DNN