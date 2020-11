Dresdner Friedensrichter: Bei Streit derzeit Schlichtungen nur mit Abstand

Dresden

Der Ast über dem Gartenzaun, die nicht geschnittene Hecke, die laute Musik: Streitigkeiten mit dem Nachbarn, bei denen sich eine Schlichtung anbieten kann. Eine Video-Konferenz sei dafür nicht geeignet, sagte der Dresdner Friedensrichter Klaus-Jürgen Wilhelm bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Beteiligten müssen anwesend sein. Ein Friedensrichter muss während des Gesprächs auch deren emotionale Regungen berücksichtigen.“ Während der Corona-Pandemie muss dabei aber der Infektionsschutz gewahrt bleiben, sagte Wilhelm, der auch Vorsitzender der Landesvereinigung Sachsen des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen ( BDS) ist.

363 Schlichtungsverfahren in Zivil- und Strafsachen in Sachsen

„Bei Schlichtungsverhandlungen müssen die Hygiene-Regeln eingehalten werden.“ Ob wegen der Corona-Krise Verhandlungen verschoben wurden oder Termine ausgefallen sind, konnte Wilhelm nicht sagen. Bei ihm selbst sei das noch nicht der Fall gewesen.

Die 300 Schiedsstellen in Sachsen haben im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Landesamtes 363 Schlichtungsverfahren in Zivil- und Strafsachen durchgeführt. Das waren 33 weniger als 2018. Auch die Zahl der „Tür- und Angelfälle“, bei denen es nach einer informellen Beratung eines Betroffenen zu keinem formalen Verfahren mehr kommt, ging um 328 auf 2263 zurück.

Bei allein 318 der Schlichtungsverfahren ging es den Angaben zufolge um bürgerliche Rechtsstreitigkeiten wie Nachbarschafts- und Mietrechtsstreitigkeiten. 200 dieser Fälle, das entspricht 63 Prozent, konnten durch Vergleich, Anerkenntnis oder Verzicht beigelegt werden. Bei strafrechtlichen Privatklagesachen, den „kleinen Strafsachen“ wie etwa einer Sachbeschädigung, ist verglichen mit 2018 die Zahl der Verfahren von 30 auf 44 gestiegen, ein Plus von 47 Prozent. In 16 Fällen führte der Sühneversuch zum Erfolg. Den Angaben nach kümmern sich in 419 sächsischen Gemeinden ehrenamtliche Friedensrichter um solche Streitigkeiten.

Das Ziel: Die einvernehmliche Lösung

Eine Schlichtung ziele auf eine einvernehmliche Lösung ab, sei dabei juristisch nicht weniger verbindlich und doch könnten alle Beteiligten ihr Gesicht wahren, nennt Wilhelm als Vorteile. „Bei einem Gerichtsverfahren gibt es hingegen Verlierer. Das Verhältnis zum Nachbarn dürfte danach endgültig zerrüttet sein.“

In anderen Bundesländern müssten die Betroffenen bei Nachbarschaftsstreitigkeiten erst versuchen, sich vor einer Schiedsstelle zu einigen, ehe sie die Gerichte anrufen können. Eine ähnliche Regelung wünscht sich Wilhelm auch für Sachsen. Es gebe dazu Gespräche mit dem Justizministerium. „Wir sind auf einem guten Weg.“

So wie bei Nachbarschaftsstreitigkeiten Friedensrichter schlichten können, gebe es auch Vermittlungsstellen für Wirtschaftssachen, sagte Harald Kleinhempel von der Handwerkskammer Chemnitz. Die Handwerkskammer ist Teil des Sächsischen Bündnisses zur Verbreitung alternativer Konfliktlösungsverfahren in Gesellschaft und Wirtschaft. Unter der Schirmherrschaft des Justizministeriums haben sich unter anderem die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, die Verbraucherzentrale, die Universität Leipzig und der BDS zusammengeschlossen.

Außergerichtlichen Lösungswege finden

„Wir sagen den Menschen je nach Art des Falls an wen sie sich wenden sollten, welche außergerichtlichen Lösungswege in Frage kommen könnten und informieren auf unserer Internetseite“, erklärte Kleinhempel. Bei den Vermittlungsstellen, etwa bei der Handwerkskammer in Chemnitz, gehe es unter anderem um Konflikte bei Haftungsfragen, Verträgen, Preisen oder der Qualität.

Manchmal sei es schon ausreichend, wenn die Streitenden einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen als Schiedsgutachter beauftragen. Jährlich erreichen die Schiedsstelle der Kammer den Angaben nach 20 bis 30 Anfragen. Nur in wenigen Fällen scheitere eine Schlichtung, weil ein Beteiligter nicht zu einem Vermittlungsgespräch bereit sei. „In den meisten Fällen einigen sich die Konfliktparteien bei uns“, sagte Kleinhempel.

Eine Vermittlung könne im Einzelfall verglichen mit einem Gerichtsverfahren Kosten und Zeit sparen. Zudem blieben Geschäfts- und Vertragsbeziehungen möglicherweise erhalten, sagte Kleinhempel. „Es soll doch etwa auf einer Baustelle rasch weiter vorangehen.“

