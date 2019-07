Dresden

Die Dresdner Bäder GmbH muss sich korrigieren: Der Rekord vom vergangenen Mittwoch ist schon wieder übertroffen wurden, teilte das Unternehmen am Montag mit. So besuchten am Sonntag insgesamt 21 783 Gäste die acht Dresdner Freibäder. „Damit ist der Juni-Bestwert vom Mittwoch (20 001 an einem Tag) seit unserem Bestehen bereits hinfällig“, heißt es in der Mitteilung.

An der Spitze steht das Stauseebad Cossebaude. Dort teilten sich am Sonntag 5279 Menschen die Liegeflächen. Das bedeutet gleichzeitig einen neuen Allzeit-Rekord für das Cossebauder Freibad. Am Mittwoch stand noch das Naturbad Mockritz mit 5053 Besuchern an der Spitze.

Von lml