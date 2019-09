Dresden

Mehr Gäste als gehofft, konnten die Dresdner Freibäder in diesem Jahr begrüßen. Am Sonntag ging die Saison zu Ende und rund 400.000 Schwimmfreudige wurden diesen Sommer an den Eingängen der acht Freibäder in Dresden gezählt. Das teilte die Dresdner Bäder GmbH mit.

Ursprünglich hatten die Badbetreiber aufgrund des Wetters und einiger straßenbaulicher Einschränkungen mit nur 340.000 Gästen gerechnet. „Dass uns deutlich mehr besucht haben, freut uns sehr“, erklärte Geschäftsführer Matthias Waurick. Das Wetter sei zwar gut gewesen, jedoch aus Badbetreibersicht nicht vergleichbar mit dem Supersommer im vergangenen Jahr, als über eine halbe Million Gäste in die acht Dresdner Freibäder gekommen waren, so Waurick.

Den diesjährigen Besucherrekord stellte das Cossebauder Stauseebad am 30. Juni mit knapp 5300 Gästen auf. Die bedeuteten gleichzeitig einen Allzeit-Tagesspitzenwert für ein einzelnes Bad seit dem Bestehen der Dresdner Bäder GmbH.

In den kommenden Wochen werden die Freibäder gesäubert und winterfest gemacht. Dazu gehört neben dem planmäßigen Aufräumen sowie Sichern der Objekte unter anderem das Abfischen und Ablassen der Naturgewässer. In Mockritz wird zudem das Verwaltungsgebäude bis zum Start der 2020er Saison fertig umgebaut.

Von DNN