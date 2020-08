Dresdner Fraunhofer-Forscher drucken Reinkupfer-Bauteile

Dresden

Kompliziert geformte Kunststoff-Artefakte mit dem 3D-Drucker zu erzeugen, ist längst Alltagstechnologie. Anders bei reinem Kupfer: Das Metall hat sich bisher vielen Versuchen widersetzt, es mit Infrarotlasern zu schmelzen, um Schicht für Schicht komplizierte Bauteile zu erzeugen. Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) Dresden setzt nun eine neuartige additive Fertigungsanlage ein, die das widerspenstige rötliche Metall mit einem grünen Laser verflüssigt.

Ideal für kleine Bauweisen und hohe Leistung

Die neue Laserstrahlschmelzanlage ist einzigartig in Sachsen – auch deutschlandweit gibt es nur wenig Vergleichbares. Statt mit Infrarotlicht arbeitet sie mit energiereichem grünen Laserlicht. „Bei früheren Versuchen hat sich immer wieder gezeigt, dass Infrarot-Laserstrahlschmelzanlagen nicht leistungsstark genug sind, um Kupfer vollständig aufzuschmelzen“, erklärt Maschinenbau-Ingenieurin Samira Gruber, die am IWS das Projekt betreut. Denn wenn es mit Infrarotlicht beschossen wird, schluckt Kupfer gerade einmal 30 Prozent der eingesetzten Energie – den Rest reflektiert das Metall. Anders beim neuen grünen Laser: Hier schmilzt das Kupfer vollständig, so dass es dann für die additive Produktion einsetzbar ist.

„Bauteile aus reinem Kupfer sind beispielsweise für die Luft- und Raumfahrt, für die Elektronikbranche und im Automobilbau wichtig“, betont Samira Gruber. „Additiv gefertigte Kupferteile sind vielen Aluminium-Lösungen überlegen. Interessant ist das überall dort, wo es auf kleine Bauweisen und hohe Leistung ankommt.“

Auch ganz neuartige Konstruktionen werden so möglich. Herstellbar sind damit beispielsweise bessere Kühlkörper für die leistungsstarken Auto-Elektromotoren von Übermorgen, spezielle Spulen für Satelliten, Kühlungen für Hochleistungs-Elektronikchips und vieles mehr.

