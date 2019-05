Dresden

Bäume, Waldhütten und Vogelgezwitscher: Der Dresdner Neumarkt verwandelt sich in den nächsten Tagen in eine grüne Lichtung. Mit dem Waldmarkt vom 10. bis zum 12. Mai will der Sachsenforst für den Wald als Lebensraum werben und auf die derzeit schwierige Situation aufmerksam machen, sagte Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU) am Montag in Dresden.

Der Markt ist konzipiert als Walderlebnisraum für Groß und Klein. Mithilfe eines vielfältigen Bühnenprogramms und waldpädagogischen Angeboten sollen Flora und Fauna des Waldes mitten in der Stadt erlebbar werden. Auf dem Altmarkt wird der Sachsenforst mit seinen Partnern, als Teil des Dresdner Frühjahrsmarktes, rund um das Thema Holznutzung informieren. So werden unter anderem künstlerische Werke mit der Kettensäge hergestellt und forstliche Großtechnik erläutert.

Vom Mittwoch bis Sonntag treffen sich in der sächsischen Landeshauptstadt zudem mehr als 1000 Forst-Experten aus dem In- und Ausland zur 69. Tagung des Deutschen Forstvereins. Der Verband, der für die Interessen von Wald und Forstwirtschaft eintritt, ist mit seiner Veranstaltung vom 8. bis zum 12. Mai 2019 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie in Sachsens Wäldern zu Gast. Dabei wird der thematische Fokus auf die vielfältige Bedeutung des Waldes für das Leben der Menschen insbesondere im ländlichen Raum gerichtet.

Von dpa