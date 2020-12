Dresdner Frauenkirche hat einen neuen Pfarrer

Dresden

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Pfarrer Markus Engelhardt aus Freiburg im Breisgau erhält die seit August vakante Pfarrstelle der Dresdner Frauenkirche. Das teilte die Stiftung Frauenkirche Dresden am Montag mit. Bei einer ersten Bewerbungsrunde im Sommer waren alle Kandidaten gescheitert, die Ausschreibung wurde erneuert.

Der 59-jährige Engelhardt hatte sich in der zweiten Runde gemeinsam mit Susanne Seehaus, Pfarrerin in Rangsdorf und dem Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche Bernhard Stief beworben und überzeugte im Bewerbungsgespräch, mit einer Andacht und einem Probegottesdienst.

Pfarrer Markus Engelhardt bei einem Probegottesdienst in der Frauenkirche. Der Freiburger überzeugte die Kommission. Quelle: Grit Jandura

Der Dekan sei ein erfahrener Geistlicher, der mit profilierter Theologie und tiefgründiger Verkündigung neue Akzente setzen werde. “Zusammen mit Pfarrerin Behnke und den vielen Mitarbeitenden der Stiftung Frauenkirche Dresden wird er die Friedensbotschaft der Frauenkirche wahrnehmbar weitergeben“, ist der Kuratoriumsvorsitzende und Landesbischof Tobias Bilz überzeugt.

Von Freiburg nach Dresden

Engelhardt ist gebürtiger Freiburger und stammt aus einer Pfarrerfamilie. Nach dem Abitur studierte er evangelische Theologie in Bern, Erlangen und Tübingen. Seit nunmehr 13 Jahren ist der 59-Jährige Stadtdekan in Freiburg. Nun folgt der Wechsel nach Dresden. „An einer zentralen Großstadtkirche pastorale Arbeit zu tun und inmitten der säkularen Welt für eine »Kirche am Markt« einzustehen“, sei schon immer sein Wunsch gewesen. “Ich freue mich auch sehr auf die wunderbare Stadt Dresden, die mir durch familiäre Beziehungen in die sächsische Kirche sowie durch Besuche nicht unbekannt ist. Das selbstbewusste Bürgertum und die diversen miteinander konkurrierenden Weltanschauungen in dieser Stadt bilden einen spannenden Kontext für die pastorale Arbeit an der Frauenkirche“, wird Engelhardt zitiert.

Wann der neue Pfarrer seine Stelle antreten und einen Einführungsgottesdienst abhalten wird, wird noch bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von Pfarrer Sebastian Feydt an, der zum Superintendenten des Kirchenbezirks Leipzig berufen wurde.

Die Frauenkirche hat keine eigene Gemeinde im klassischen Sinne, sondern verbindet mit Gottesdiensten und anderen Angeboten Einheimische und Touristen

