Unabhängig von Krebserkrankungen ist die DNA in unseren Zellen permanent Schädigungen ausgesetzt. Doch gesunde Zellen können diese in der Regel reparieren. Dafür benötigen sie beispielsweise die Proteine BRCA1 und BRCA2. Nun kann es aber durch Mutationen in bestimmten Genen passieren, dass diese Reparaturfunktion ausfällt. Die Folgen sind Veränderungen im Erbgut, die Krebs verursachen können. So können Veränderungen in den BRCA-Genen beispielsweise das Risiko von Brust- und Eierstockkrebs erhöhen. Passiert dies, entsteht ein Tumor mit besagter Mutation. Dann kommen die PARP-Inhibitoren ins Spiel. Diese werden den Tumorzellen zugeführt, und hemmen die Enzyme, die beschädigte DNA in den Tumorzellen reparieren wollen. Im besten Fall werden die DNA-Schäden in den Krebszellen dann so groß, dass diese absterben, während gesunde Zellen mit ihren noch funktionierenden Reparatur-Proteinen überleben.