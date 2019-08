Dresden

Wissenschaftler der Hochschulmedizin Dresden und des Uniklinikums haben eine Methode entwickelt, um Stammzellen aus der Nabelschnur von Neugeborenen zu isolieren. Das teilen Technische Universität Dresden und das Uniklinikum mit. Die damit hergestellten Medikamente hätten großes Therapie-Potenzial, heißt es.

Stammzellen besitzen eine regenerative Wirkung und werden beim Empfänger nicht abgestoßen. „Im Nabelschnurgewebe gibt es sehr viele Zellen mit einem hohen therapeutischen Potenzial“, sagt Professor Mario Rüdiger vom Uniklinikum. Dank der neuen Methode könne man sehr viele der Zellen aus nur einer Nabelschnur-Spende gewinnen. Die Stammzellen wollen die Wissenschaftler als Medikament für eine temporäre Zelltherapie mit Langzeit-Wirkung einsetzen.

Patent für neues Medikament

Besonders Frühgeborenen könnten die Präparate helfen. In einem gesunden Organismus kümmert sich das körpereigene Reparatursystem um einen aufgetretenen Gewebeschaden. Doch bei Frühgeborenen ist dieses System oft überfordert. Die neu entwickelten Medikamente könnten die körpereigenen Prozesse unterstützen und so frühgeburtsbedingte Schäden vermeiden.

Um die Zellen baldmöglich als Medikament anwenden zu können, hat das Wissenschaftler-Team eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung erhalten. In den kommenden Monaten startet in Kanada eine erste Studie zur Anwendung der in Dresden entwickelten und patentierten Stammzell-Medikamente bei Frühgeborenen mit chronischem Lungenleiden.

Es sollen Untersuchungen in den USA und in Europa folgen, wie die Wissenschaftler ankündigen. Mit den Zellen aus nur einer Nabelschnur könnten 20 bis 30 Frühgeborene oder zwei bis drei Erwachsene therapiert werden.

Von DNN