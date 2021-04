Dresden

Protonen in der Krebstherapie sind keine Neuigkeit. Mit diesen können Mediziner bereits erfolgreich Tumore bestrahlen. Das Problem: Ist der Tumor in Bewegung, beispielsweise durch Atmung oder Verdauung, bekommen die Mediziner Schwierigkeiten mit der Genauigkeit. Auch anatomische Veränderungen beim Patienten oder dessen Position können die Protonentherapie erschweren. „Mit der aktuell am Bestrahlungsgerät verfügbaren röntgenbasierten Bildgebung sehen wir während der Bestrahlung nicht hinreichend gut, worauf wir zielen und was wir treffen“, beschreibt Aswin Hoffmann vom HZDR-Institut für Radioonkologie – OncoRay.

Dresdner Forscher entwickeln weltweit einzigartigen Prototypen

Bisher gehen die Ärzte damit wie folgt um: „Bei der Behandlung beweglicher Tumoren müssen wir deswegen relativ große Sicherheitssäume um das Tumorgewebe einplanen. Dies beeinträchtigt die Treffgenauigkeit und erhöht das Risiko von Nebenwirkungen“, erklärt Aswin Hoffmann. Es kann also passieren, dass mehr gesundes Gewebe als Tumorgewebe getroffen wird. Es fehlt eine Lösung, wie der Tumor während der Bestrahlung trotz Bewegungen so gut visualisiert werden kann, dass die Mediziner treffsicherer werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis jetzt. Denn Dresdner Forscher sind einer Idee auf der Spur, mit der das Problem gelöst werden könnte. Und zwar mit der altbekannten Magnetresonanztomographie (MRT). Mit dieser Technik sei der Kontrast im Weichgewebe unübertroffen gut, ebenso sei die raum-zeitliche Auflösung sehr hoch, erklärt Aswin Hoffmann die Vorteile. Doch technisch ist das nicht so einfach. MRT funktioniert mit Magnetfeldern. Durch diese entstehen scharfe und geometrisch akkurate Bilder. Wenn man das MRT nun in der Protonentherapie einsetzen will, kommen sich verschiedene Magnetfelder in die Quere. Denn auch der Protonenstrahl kommt nicht ohne Magnetismus aus: In einem magnetischen Kreisbeschleuniger wird dieser erzeugt und auf dem Weg zu dem zu bestrahlenden Punkt wird er auch mit Magnetfeldern gelenkt und in seiner Form gehalten.

30 Tonnen schwere Anlage für Bestrahlungstherapie

„Die Fachwelt ging davon aus, dass sich diese Magnetfelder gegenseitig stören würden, was einerseits die Aufnahmen der MRT-Bilder verzerren und andererseits die Dosisverteilung der Protonen im Gewebe beeinflussen könnte“, sagt Aswin Hoffmann. Doch gemeinsam mit seiner Forschungsgruppe konnte er in den letzten Jahren als weltweit erster Wissenschaftler zeigen, dass die Kombination von Protonentherapie und MRT technisch möglich ist. Und zwar mit Hilfe eines sogenannten offenen Niederfeld-MRT-Scanners, der mit einer Magnetfeldstärke von 0,22 Tesla arbeitet. Diesen positionierten die Wissenschaftler direkt im Protonen-Strahlengang und die Bildqualität war gut.

Lesen Sie auch Dresdner Wissenschaftler wollen Heilungschancen bei Eierstockkrebs verbessern

Nun soll der erste Prototyp gebaut werden. Dafür wird das neue MRT-Gerät genutzt, welches Bilder in Echtzeit darstellen kann und eine kontrastreiche Darstellung von Gewebe in Brust-. Bauch- und Beckenbereich ermöglicht. „Das Besondere an diesem MR-Scanner ist, dass er relativ zum Strahl um den Patienten drehbar ist und wir somit dosimetrische und biologische Strahleffekte sowohl für MRT-Magnetfelder senkrecht als auch parallel zum Protonenstrahl untersuchen können“, erklärt Aswin Hoffmann. Das Ganze wird im großen Experimentalraum der Protonentherapieanlage bei OncoRay ausprobiert. Die benötigten Geräte kommen von verschiedenen Firmen, unter anderem aus Italien und Kanada. Die fertige Anlage wird voraussichtlich 30 Tonnen wiegen und soll im Spätsommer 2022 im OncoRay integriert werden. Derzeit arbeiten die Wissenschaftler noch am Entwurf und der Herstellung der riesigen Anlage.

Von Lisa-Marie Leuteritz