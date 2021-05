Dresden

Die Bundesgartenschau in Erfurt findet statt und ist eröffnet. Bei den Hallenschauen, die alternativ zum Teil im Freien stattfinden, wirken Dresdner Akteure maßgeblich mit.

Dresdner Floristenschule auf der Buga

Zum einen gestalten die Dresdner Designerin Bea Berthold, Schüler und Ausbilder des Dresdner Instituts für Floristik (DIF) vom 8. bis 24. Mai eine Schau unter dem Motto „Malerische Blumen – von der Kunst, die Pflanzen wahrzunehmen“. Vom 24. Juli bis zum 1. August geht es dann zum anderen um an- und aufregende Ideen für grüne Pflanzenparadiese mit Topfpflanzen für das Büro und die eigenen vier Wände.

Im Rahmen der Bundesgartenschau Erfurt 2021 wird die zweite Hallenschau vom Dresdner Institut für Floristik unter Leitung der Designerin Bea Bertold aufgebaut. Quelle: Paul-Philipp Braun/Buga

„Die Veranstalter der Buga waren von der Blumenschau ,Frühling im Palais’ vergangenes Jahr im Palais im Großen Garten begeistert und haben die Designerin Bea Berthold und das Dresdner Institut für Floristik wieder auf die Buga geholt“, freut sich Floristmeisterin und Ausbilderin Anja Schneider, die Leiterin des Instituts. Das errang bei zurückliegenden Bundes- und Landesgartenschauen schon zahlreiche Medaillen und besondere Auszeichnungen.

Hallenschau findet vor der Halle statt

„Die Schauen zu gestalten, ist für uns eine große Ehre, zugleich aber auch ein Riesenabenteuer“, erzählt sie. Denn dass ihre Hallenschau im Freien stattfinden muss, sei erst eine Woche vorher klar gewesen. Da heißt es flexibel sein. So einiges musste neu gedacht und in kurzer Zeit umgesetzt werden. „Aber wir nehmen die Herausforderung an und machen natürlich das Beste draus“, betont Anja Schneider. Mit ihr gestalten Ausbilder-Kollegin Grynet Christoph und vier Meisterschüler zusammen mit Bea Berthold die Ausstellung.

Das Dresdner Institut für Floristik feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Es startete im April 2001 – nach Insolvenz und Auflösung des Deutschen Instituts für Floristik – unter dem Dach der Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH. Seitdem begleitete das DIF 259 Floristen und Floristinnen als Umschüler bzw. Auszubildende zur Facharbeiterprüfung. Des Weiteren haben 163 Meisterschüler und Meisterschülerinnen nach der Ausbildung am DIF erfolgreich ihre Prüfung abgelegt. Und es werden Seminare zum Beispiel für Angestellte in Hotels und Gärtnereien sowie Schnupperkurse für Anfänger angeboten.

Enge Kontakte zu Floristenschulen in vielen Ländern

Die Berufs- und Meisterausbildung am Dresdner Institut für Floristik hat einen guten Ruf weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Sehr enge Kontakte bestehen zu Floristikschulen in Tschechien, Polen, Norwegen, Frankreich, Österreich, Spanien, Litauen, Indien und den Niederlanden, aber auch in Taiwan und Korea. 170 asiatische Teilnehmer und Teilnehmerinnen absolvierten seit 2001 am Dresdner Institut ihren Abschluss als Floralarrangeur, 17 Teilnehmer aus Taiwan und Korea legten vor der IHK erfolgreich ihre fachpraktische Meisterprüfung ab.

„Florist ist in Korea und Taiwan ein sehr begehrter Beruf. Die praktische Prüfung in Deutschland zu absolvieren bietet den Schülern bessere Chancen, denn die deutsche Floristik ist in Korea und Taiwan sehr berühmt“, weiß Ausbilderin Anja Schneider. „Ein deutsches IHK-Zertifikat ist für die Asiaten wie ein Ritterschlag.“ Auch in Indien gebe es mittlerweile großes Interesse an einer floristischen Ausbildung in Dresden.

Mit ausländischen Schülern Online-Seminare und Video-Dokus

Momentan ist aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie sehr viel Einfallsreichtum von Dozenten und Schülern gefragt, um überhaupt eine Ausbildung für die ausländischen Teilnehmer durchführen zu können. „Wir machen das alles online mit Seminaren und Videodokumentationen“, erklärt Anja Schneider.

Die Dresdner Floristenschule unterscheide sich von den anderen Ausbildungsstätten in Deutschland durch ihren floristischen Stil, der sich sehr an der Natur orientiere, und die experimentelle Auseinandersetzung mit natürlichen Werkstoffen. „Wer nur die Blüte sieht, verpasst die halbe Schönheit“ ist der Leitgedanke am DIF, dessen Dozenten nach dieser Philosophie ihr Wissen an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben.

Nachfrage nach Floristen ist groß

Anja Schneider sieht in dem Umschulungsangebot des DIF eine gute Lösung, um dem Berufsstand der Floristen Nachwuchs zur Verfügung zu stellen. Denn die Nachfrage nach Floristen ist ihrer Erfahrung nach groß. „Wir können den Markt seit Jahren nicht bedienen.“ Floristen bzw. Floristinnen arbeiten nicht nur in Blumengeschäften, sondern auch in Gärtnereien, Hotels oder auch auf Hotelschiffen.

Der Beruf werde von den Anforderungen oft unterschätzt, so die Ausbilderin. Neben der Liebe zur Natur und dem Interesse an Pflanzen seien handwerkliches Geschick, verkäuferisches Talent und sehr viel Kreativität gefragt.

Von Catrin Steinbach