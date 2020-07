Dresden

Nein, dies ist keine „Corona-Serie“! Trotzdem finden die „DNN-Sommerkulturgespräche“ in dieser sehr besonderen Zwischen-Zeit statt. Es geht um einen Status Quo von gestandenen Dresdner Club- und Kinobetreibern, freien Veranstaltern, um ihre persönlichen Gedanken beim Blick zurück, nach vorn und über den Tellerrand hinaus. Andreas Körner sprach zum Auftakt mit Stefan Ostertag vom Filmtheater Schauburg, dem ältesten Kino in Dresden.

Frage: Herr Ostertag, Sie sind seit 1994 in der Schauburg beschäftigt, zunächst als Pauschalkraft, schon drei Jahre später als Kinoleiter. Hat sich für Sie grundlegend etwas an der Lust auf Kino und darauf, ein Kino zu führen, verändert?

Stefan Ostertag: Meine Lust ist ungebrochen. Die Freude dabei, eine Familie mit ihren aufgeregten Kindern durchs Schauburg-Foyer laufen zu sehen oder meine eigenen Kinder vor die Leinwand zu setzen, ist nach wie vor riesengroß. Wäre es nicht so, würde ich es nicht mehr tun.

So wie in der Branche an sich gab es auch in der Schauburg immer wieder Aufs und Abs. Haben die nicht auch an der Freude „gefressen“?

Manchmal schon. Aber trotz aller Dramatik an mancher Stelle kann ich noch lachen, denn wir haben mit diesem Filmtheater ja unglaublich viel erreicht. Und dann sind es immer wieder meine Kinder und meine Familie, die mir so viel Kraft geben, auch noch den letzten Blödsinn und die neueste bürokratische Regelung auszuhalten.

Stefan Ostertag geboren 1976 in Dresden, ist seit 1997 Kinoleiter in der Schauburg, und seit 2009 Geschäftsführer der Nickelodeon FTB Dresden GmbH als Betreiber des 5-Saal-Kinos. Hauseigentümer bleibt die Kieft & Kieft Schauburg Dresden GbR feststehende Bundesstarts neuer Filme: „Als wir tanzten“, „Schwarze Milch“, „Edison – Ein Leben voller Licht“ (alle bereits im Programm), „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (ab 20. August) bis 6. September veranstaltet die Schauburg aktuell gemeinsam mit dem Kulturzentrum Scheune das „neustadtFLIMMERN“, Freiluftkino im Hof der Scheune www.schauburg-dresden.de

„Tradition ist ein Pfund, mit dem man auch wuchern kann.“

Die bald 93-jährige Schauburg ist Dresdens traditionsträchtigste Spielstätte. Welche Rolle spielt Geschichte an diesem Ort wirklich?

Tradition muss natürlich eine Rolle spielen, weil die Schauburg ein prägnantes Haus an prägnanter Stelle ist. Täglich kommen Tausende Menschen hier vorbei, fast jeder Dresdner kennt das Kino und war schon drin. Geschichte aber sagt überhaupt nichts darüber aus, wie das Haus heute läuft, wie es angenommen wird, wie präsent es bei den Menschen ist. Was ich sagen kann, ist, dass seit der letzten Sanierung vermehrt ältere Menschen kommen, die sich einfach darüber freuen, wie schön es hier wieder geworden ist. Da sind viele Erinnerungen im Spiel. Das fällt auf, weil das Stammpublikum ansonsten ja eher ein jüngeres ist. Tradition ist ein Pfund, mit dem man auch wuchern kann. Die Schauburg hat einfach schon viel erlebt und zu erzählen.

Die Lage des Hauses in der Neustadt könnte Grund zur Vermutung sein, das Kino sei ein Selbstläufer.

Prinzipiell ist heutzutage kein Kino ein Selbstläufer. Wenn es über längere Zeit nur Filme gibt, die das Publikum gerade nicht sehen will, dann kann ein Kino stehen, wo es will. Vor zehn Jahren war es noch nicht ganz so extrem, da war das Publikum, wie mir scheint, noch nicht ganz so radikal in den Entscheidungen. Das führt aber auch dazu, dass sich die wirtschaftliche Situation von jetzt auf gleich wieder ändern kann, wenn es zwei, drei Filme gibt, die auf einen Schlag interessieren.

Die Schauburg wird offensiver als andere Häuser als Veranstaltungsort wahrgenommen. Es gibt hier regelmäßig Konzerte, Lesungen, Comedy. Auch das hat Tradition.

Vor allem in den Achtzigern wurde diese Tradition begründet, das ist auch schon wieder bald 40 Jahre her. Es ging meistens um Experimente, also Formen und Inhalte zuzulassen und zu pflegen, die man für gewöhnlich nicht unbedingt in einem Kino sucht. Der große Saal mit seinen knapp 400 Sitzplätzen und der Bühne lädt ja förmlich dazu ein.

„Kino war erst mal raus aus den Köpfen.“

Diese Abende sind dann zumeist Einmietungen von anderen Veranstaltern…

Was nicht heißt, dass wir in der Wahrnehmung nicht für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich gemacht werden. Mir persönlich ist ein entspanntes und faires Miteinander aller Partner sehr wichtig. Ich finde Vielfalt einfach großartig und möchte, dass es der alten Dame Schauburg gut geht.

Nach Renovierung des Foyers und der alten sowie zweier neuer Säle erfolgte die Neuöffnung seit 2018 eher schleichend und ohne viel Aufhebens. In einem früheren Gespräch haben Sie gesagt, Sie wollen die „Entlaufenen“ wieder einfangen. Jene also, denen der alte Zustand des Hauses mehr und mehr die Lust auf dieses Kino verhagelt hatte. Ist es gelungen?

Gefühlt, ja! Wobei es ja immer die ganze Bandbreite menschlicher Meinungen gibt. Einige sagen, dass sie heute ihr geliebtes Schauburg-Flair vermissen würden. Wieder andere loben unser freundliches und entspanntes Personal, auf das ich sehr stolz bin, weil ich mich auf meine MitarbeiterInnen hundertprozentig verlassen kann. 2019 hatten wir wieder mehr Besucher, doch alles braucht seine Zeit. Wir sehen es jetzt nach der Pause durch Corona: Hat ein Haus länger geschlossen, muss es erst wieder entdeckt werden. Kino war erst mal raus aus den Köpfen.

Waren Sie überrascht davon, dass Kino und diejenigen, die Kino machen, im Zuge von Corona einen so schweren Stand in Sachen Wahrnehmung und Wertschätzung hatten?

Dass Kino in Zeiten der Angst erst mal im Interesse zurücktritt, ist nachvollziehbar. Ich möchte es nicht aufs Kino reduzieren, sondern von der Kultur als solches sprechen. Kino ist da nur ein wesentlicher Bestandteil.

Einige politisch Verantwortliche sehen Kino nicht als Kultur…

Ich kämpfe seit vielen Jahren um den Begriff Filmtheater Schauburg. Das sagt vieles. Zusammen zu lachen und zu weinen, über Themen nachzudenken und zu reflektieren, wenn das keine Kultur ist, was sonst? Zurück zur Wertschätzung, denn ich muss unbedingt ein dickes Aber anfügen. Von jenen, denen Kino wichtig ist, haben wir in den sozialen Netzwerken extrem viele unterstützende Reaktionen bekommen, viele Bestellungen von Gutscheinen. Das tat gut. Das war wirklich großartig!

Jahrelang wurde der ausgewiesene Kino- und Filmnarr Frank Apel mit der Schauburg verbunden, obwohl er längst nicht mehr das Ruder in der Hand, sondern gemeinsam mit seiner Frau Conny das Kino in der Fabrik in die Gänge gebracht hatte. Was sind nach dem Tod von Frank im März dieses Jahres Ihre stärksten Erinnerungen an ihn?

Was mich wirklich geprägt hat, ist die Tatsache, dass er immer ein Macher war. Frank hat sich Sachen vorgenommen und dann umgesetzt. Mal haben sie grandios, dann wieder weniger gut funktioniert. Er steht in besonderem Maße für die Vielfalt, die die Schauburg in den letzten 30 Jahren ausgemacht hat, für unzählige Formate, die er erfunden und große Regisseure, die er nach Dresden geholt hat. Frank Apel hat Kino auf besondere Weise gelebt und konnte Menschen dazu bewegen, sich mit Film und Kino wirklich zu beschäftigen. Er hat Bewusstsein dafür geschaffen.

Von Andreas Körner