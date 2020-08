Dresdner Filmnächte enden mit 150.000 Euro im Minus

Dresden

Nach dem erfolgreichen Jahr 2019 mit insgesamt 238.680 Besuchern war es coronabedingt in diesem Jahr mehr als zweifelhaft, ob die Filmnächte am Elbufer überhauptstattfinden würden. Doch ein funktionierendes Hygienekonzept machte es letztlich möglich. Insgesamt 67.510 Besucher kamen an 67 Veranstaltungstagen ans Elbufer, so die Bilanz der Veranstalter.

Jede Menge Tickets für 2021 sind schon verkauft

Trotz des akzeptablen Besucherergebnisses hoffen die Filmnächte darauf, dass dies der einzige Sommer unter solchen Bedingungen bleibt. „Uns war bereits vor der Saison klar, dass die Filmnächte in diesem abgespeckten Rahmen keine Kostendeckung erreichen würden. Die vielen Nachfragen und positiven Nachrichten seitens der Gäste und die Unterstützung unserer Partner haben uns motiviert, unseren 30. Sommer dennoch zu feiern“, teilten die Veranstalter am Sonntag mit.

„Am Ende des Sommers steht ein Minus von 150.000 Euro, und wir hoffen darauf, dass die Pandemie 2021 so weit im Griff ist, dass wir dies mit einem erfolgreichen Jahr – dann hoffentlich wieder mit Konzerten – wettmachen können“, erklärte Filmnächte-Geschäftsführer Johannes Vittinghoff. Für 2021 seien bereits jetzt 140.000 Tickets für die zum Teil nachzuholenden Konzerte verkauft.

„Obwohl sich die Gäste einschränken mussten, haben wir einen unglaublichen Rückhalt erfahren“, so Geschäftsführer Matthias Pfitzner. „Wir danken auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, dass er unserer Bitte um eine siebentägige Verlängerung zur Minderung der Verluste zustimmte. Nun geht es darum, gemeinsam im Austausch mit den Behörden zu eruieren, ob eine solche Hilfe – sei es eine Verlängerung oder zusätzliche Konzerte während des Stadtfests – auch 2021 möglich ist.“

Gute Nachfrage, aber geringe Kapazität

Aufgrund der geringeren Kapazität der Filmnächte mussten Fans in diesem Jahr bei ca. 970 statt der üblichen 3800 Tickets schnell sein, um an eines zu kommen. Insgesamt gab es 23 ausverkaufte Filmabende. Auch die meisten Konzerte der Dresdner Philharmonie waren mit insgesamt über 6500 Besuchern gut nachgefragt, ebenso der Comedyslam, die Mitsingzentrale und der Vortrag von Reinhold Messner. Zudem fanden Sonderveranstaltungen wie eine große Abitur-Zeugnisausgabe mit 800 Gästen unter Anwesenheit von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im Rahmen der Filmnächte statt.

In Schwarzkollm und Leipzig gingen ebenfalls die von der PAN GmbH durchgeführten Filmnächte zu Ende – in der Krabat-Mühle mit 6900 und auf der Galopprennbahn Scheibenholz mit über 13.100 Besuchern. Insgesamt kamen somit über 87.510 Gäste in die drei Filmnächte-Areale.

