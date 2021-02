Dresdner Feuerwehr startet am Donnerstag ein Twitter-Gewitter

Dresden

Um über die Bedeutung des Notrufes 112 aufzuklären, gibt die Feuerwehr Dresden am Donnerstag Einblicke in ihre Arbeit. Anlass ist der europäische Tag des Notrufes am 11. Februar – also der 11.2. – an dem 56 deutsche Berufsfeuerwehren einen Tag lang mit einem „Twitter-Gewitter“ informieren wollen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, engagiert sich dabei das Social-Media-Team der Feuerwehr von 8 bis 20 Uhr auf dem Nachrichtendienst Twitter, um Einblicke in das Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt und den Alltag von Rettungsdienst, Berufs-, Freiwilliger und Jugendfeuerwehr zu geben. Zudem wollen die Mitarbeiter aktuelle Zahlen und Statistiken zum Anrufaufkommen in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) geben.

„Die Sozialen Netzwerke gewinnen immer mehr an Bedeutung, weil der Informationsfluss in einer atemberaubenden Geschwindigkeit stattfindet“, sagt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU). „Das birgt für die Gefahrenabwehrkräfte neue Chancen zur Warnung und Information der Bevölkerung, stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen. Denn nicht selten müssen sie Falschmeldungen entgegenwirken.“

Bereits jetzt nutzt die Feuerwehr ihren Twitter-Kanal, um auf konkrete Gefahren aufmerksam zu machen, so zum Beispiel beim Großbrand an der Bismarckstraße vor wenigen Wochen. Laut städtischen Angaben nimmt die IRLS in ihrem Zuständigkeitsbereich Dresden und den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen pro Tag etwa 2100 Notrufe entgegen, von denen etwa 480 auf Einsätze im Rettungsdienst entfallen. Die restlichen betreffen Krankentransport, Patientenverlegungen mit Hubschraubern und die Kommunikation mit anderen Leitstellen, Bürgern oder Einsatzkräften.

Das Twitter-Gewitter der Feuerwehr ist auf deren Social-Media-Kanal unter twitter.com/FeuerwehrDD zu sehen.

Von DNN