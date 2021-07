Dresdner Fernsehturm: Das fordert der Denkmalschutz

Dresden

Der Dresdner Fernsehturm ist ein Zeugnis der Ostmoderne. Das 1969 errichtete Bauwerk soll für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden – im Juni präsentierten die Betreiber ihr Konzept. Immer mit dabei ist das Landesamt für Denkmalpflege, das darüber wacht, dass die Anforderungen an den Denkmalschutz bei der Revitalisierung des Gebäudes nicht zu kurz kommen. Zumal die Fördermillionen von Bund und Freistaat aus Töpfen für den Denkmalschutz kommen.

DDR-Foyer und schlanker Schaft

„Wir prüfen alle geplanten Maßnahmen auf ihre Denkmalverträglichkeit“, erklärte Alf Furkert, der Sächsische Landeskonservator. Das Landesamt für Denkmalpflege halte bereits seit anderthalb Jahren einen engen Kontakt zur Deutschen Funkturm GmbH. Die Tochter der Deutschen Telekom ist Eigentümerin des Gebäudes und verantwortlich für Sanierung und Reaktivierung. „Wir sind sehr frühzeitig in alle Pläne einbezogen worden“, lobt Furkert.

Das alte Eingangsfoyer aus DDR-Zeiten am Turmfuß ist nahezu unverändert erhalten geblieben. Hier dürfe nicht übermäßig viel verändert werden, so der Sächsische Landeskonservator. Besonderen Wert legen die Denkmalpfleger aber auf das Äußere des Fernsehturms: „Uns ist es wichtig, dass der Turmschaft weiterhin so schlank erhalten bleibt. Eine Umbauung des Turmschafts können wir uns nicht vorstellen.“

Die neuen Betreiber wollen am Fuß des Fernsehturms ein Gebäude für die Gastronomie errichten, da im Fernsehturm selbst wegen des Brandschutzes eine Küche nicht installiert werden darf. „Diese Bebauung muss mit einem deutlichen Abstand zum Turm erfolgen“, so der Landeskonservator. Er verweist darauf, dass schon zu DDR-Zeiten ein Gebäude neben dem Turm geplant war. „Im Boden befinden sich Grundmauern. Da gibt es Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung.“ Die aber dezent ausfallen müsste, fünf Etagen wären nicht vorstellbar, so Furkert.

Freie Hand im Turmrestaurant

Für die Gestaltung des früheren Turmrestaurants in 145 Metern Höhe gibt es aus Sicht des Denkmalschutzes wenig Auflagen. Früher hatte der gastronomische Bereich auf zwei Etagen 120 Plätze und war mit feinstem Hellerauer Inventar ausgestattet. Doch die Möblierung wurde herausgerissen, so dass der Betreiber jetzt für seine Ideen nahezu freie Hand hat. „Da steht einer neuen Einrichtung nichts im Wege“, erklärte Furkert. Mit einer Ausnahme: „Die schöne geschwungene Treppe, die die beiden Etagen miteinander verbindet, muss erhalten bleiben.“ Die Treppe sei ein substanzielles Element des Fernsehturms.

Sie bleibt: Die Treppe, die beide Restaurantetagen miteinander verbindet. Quelle: Anja Schneider

Die Deutsche Funkturm GmbH will den 1991 für die Öffentlichkeit geschlossenen Fernsehturm bis 2025 revitalisieren. Dafür steht ein Budget von 25,6 Millionen Euro zur Verfügung, wobei der Bund mit 12,8 Millionen Euro den Löwenanteil beisteuert. Der Freistaat Sachsen und die Landeshauptstadt Dresden zahlen jeweils 6,4 Millionen Euro. Zusätzlich muss Dresden für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zwischen 40 und 50 Millionen Euro investieren.

Von Thomas Baumann-Hartwig