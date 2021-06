Dresdner Ferienpass 2021 ab sofort erhältlich

Dresden

Die 39. Ausgabe des Dresdner Ferienpasses erscheint am heutigen Montag. Die städtische Broschüre enthält rund 1200 Angebote in und um Dresden für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zur Gestaltung der Sommerferien. Neben Kursangeboten, Vorschlägen für sportliche Aktivitäten und Museums-Touren enthält das Heft auch 14 Gutscheine und stadtweit freie Fahrausweise für Bus und Bahn.

Insgesamt 100 Veranstalter sorgen für Spaß und Abwechslung in den freien Tagen. So haben Ferienkinder unter anderem am Montag, 30. August, von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, den Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kennen zulernen. Außerdem können sie das Schokoladenmuseum erkunden, ein Zirkusprogramm einstudieren, sich auf eine Weltraummission vorbereiten, mit Pfeil und Bogen schießen oder einfach den Fasching im Sommer nachholen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das kleine Heft liegt ab sofort in den Dresdner Bürgerbüros, Stadtkassen und Verwaltungsstellen aus und kostet 10 Euro. Kinder mit Dresden-Pass erhalten im Bürgerbüro ihres Wohngebietes ein kostenloses Exemplar. Ein Teil der Veranstaltungen erfordert eine Anmeldung im Voraus.

Internet www.dresden.de/ferienpass

Von DNN