Die Dresdner Firma Ipro Consult hat ihre Unterstützung beim Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame angeboten. Die Kirche war am 15. April bei einem Brand schwer zerstört worden.

Ihr Hilfsangebot haben die Dresdner Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit auf den Weg gegeben, die am Dienstag nach Paris gereist war, um Frankreichs Kulturminister Franck Riester zu treffen. Begleitet wurde sie von der früheren Kölner Dombau-Meisterin Barbara Schock-Werner, die mögliche deutsche Hilfen beim Wiederaufbau von Notre-Dame koordinieren soll. „Bei uns in Deutschland, allein in meinem Ministerium, sind mittlerweile mehr als 900 sehr konkrete Angebote zur Mithilfe eingegangen“, sagte Grütters in Paris. Angebote gebe es von Unternehmen, Privatleuten oder Experten.

Einmalige Erfahrungen

Zu diesen Offerten zählt das von Ipro Consult. Das Unternehmen mit seinen gut 300 Mitarbeitern war Generalunternehmer beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Aus dieser Zeit, so Geschäftsführer Lutz Junge, verfüge Ipro über einmalige Erfahrungen, die kein anderes Land in Europa den Franzosen anbieten könne. Zumal es große Ähnlichkeiten zwischen der über 850 Jahre alten Notre-Dame und der deutlich jüngeren Frauenkirche gibt: Beide Sakralbauten waren vorwiegend aus Sandstein gebaut, beide wurden durch Feuer zerstört.

Die Dresdner Frauenkirche ist ebenso wie Notre Dame überwiegend aus Sandstein gebaut. Ihr Wiederaufbau hat elf Jahre in Anspruch genommen. Quelle: dpa-Zentralbild

Spezielles Computerprogramm

Die Erfahrungen, die die Sachsen beispielsweise bei der Sortierung von historischen und neuen Sandsteinen durch ein spezielles Computerprogramm oder beim Betreiben einer Winterbaustelle gesammelt hätten, könnten den Franzosen helfen, Zeit zu sparen, so Junge. Damals in Dresden habe man Jahre gebraucht, um den Trümmerberg zu katalogisieren. Doch das habe sehr dabei geholfen, die Kirche danach wieder aufzubauen. Der Umgang mit 3-D-Animationen, die einen passgenauen Zuschnitt neuer Steine ermöglichen, ist bis heute nicht überholt und könnte für die Franzosen beim Wiederaufbau von großem Nutzen sein.

Fünf Jahre Zeit: sportlich

Zumal es für das Pariser Wahrzeichen kaum originale Baupläne gibt. Das Vorhaben von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, Notre-Dame in fünf Jahren wieder aufzubauen, hält der Dresdner Experte auch deshalb für sehr sportlich. Die Auferstehung der Frauenkirche hat elf Jahre gedauert – und dank der hervorragenden Dokumentation des spätbarocken Gotteshauses gelang von 1994 bis 2005 ein originalgetreuer Wiederaufbau. Knapp die Hälfte des Gemäuers besteht seitdem aus den alten Steinen der zusammengestürzten Kirche. Ungefähr 100 Millionen Euro der Baukosten kamen aus Spenden.

In welchem Umfang Paris auf deutsches Fachwissen zurückgreifen wollen, bleibt abzuwarten. Grütters hatte angeboten, Eichenholz für den ausgebrannten Dachstuhl zur Verfügung zu stellen. Die Ipro-Chefs würden sich freuen, wenn sie ihre Erfahrungen in den Wiederaufbau von Notre Dame einbringen könnten.

Von DNN