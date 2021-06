Dresdner Ex-Rechtsanwalt prellt Mandanten um knapp 1000 Euro

Dresden

Vor etwa 14 Tagen wollte Karl-Friedrich N. in den Süden, um auszuspannen. Doch statt der frischen Meeresbrise auf Ibiza atmete er gesiebte Luft in der Haftanstalt. Die Mitarbeiter auf dem Berliner Flughafen hatten, wohl coronabedingt, etwas genauer in seine Papiere geschaut und festgestellt: Upps, da war doch was.

Genau, da war etwas – ein Sitzungshaftbefehl des Dresdner Amtsgerichts. Den hatte eine Richterin erlassen, weil Herr N. im Sommer vergangenen Jahres nicht zur Verhandlung erschienen war. Er war nicht als Verteidiger, sondern als Angeklagter geladen. Es gab mehrere Termine, nur er war einfach nicht auffindbar. So wurde per Haftbefehl nach ihm gesucht.

Eine Lebens- und eine finanzielle Krise

Zum Ende der Woche stand Karl-Friedrich N. nun vor Gericht. Der Vorwurf: Missbrauch von Titel und Berufsbezeichnungen, Betrug und Erschleichen von Leistungen – also Schwarzfahren. N. räumte alles ein. „Es ist blöd, was ich gemacht habe, es tut mir leid.“

Der 61-Jährige war vor Jahren ein bekannter Anwalt in Dresden, vor allem im Zivilrecht. Doch dann kam irgendwie Sand ins Getriebe. „Ich hatte eine Lebenskrise.“ Eine finanzielle noch dazu. N. hatte die Anwaltshaftpflichtversicherung nicht bezahlt – ein Muss für jeden Anwalt, ähnlich wie bei einem Berufskraftfahrer, der darf ohne Haftpflicht auch nicht fahren. So wurde ihm 2017 die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen. Er durfte sich nicht so nennen und nicht in dem Job arbeiten.

Machte er aber doch, vertrat 2018 einen Mandanten und stellte an den Rechnungen. Auf dem Briefbogen sein Name und die Bezeichnung Rechtsanwalt. 967 Euro kassierte N. – Geld, auf das er keinen Anspruch hatte. „Ich konnte in meinem Beruf nicht mehr arbeiten, hatte also kein Geld. Es war alles schwierig.“ Vielleicht fehlte ihm deshalb auch das Geld für Bus und Bahn.

N. hat sich inzwischen beruflich umorientiert, arbeitet für ein Bauunternehmen – aber nicht als Anwalt – und kämpft sich durch sein Insolvenzverfahren. Allerdings ist er, was Betrug betrifft, einschlägig vorbestraft. Am Freitag wurde er zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Die 967 Euro muss und will er zurückzahlen.

Von ml