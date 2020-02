Dresdner Erfindung soll weltweit der Feuerwehr helfen, Leben zu retten

Dresden

Digitale Technologien aus Dresden sollen künftig bei Hausbränden Menschenleben retten: Ein amerikanischer Feuerwehrausrüster will ab diesem Jahr viele Schutzanzüge und Geräte, mit denen sich Feuerwehrmänner und -frauen in brennende Gebäude wagen, mit Ortungstechniken aus Sachsen ausstatten. Dadurch können von Qualm und Flammen eingeschlossene Menschen schneller und präziser gefunden werden als bisher. Entwickelt hat diese Methodik das Dresdner Unternehmen „ Metirionic“.

Ortung im Inferno – bis zu fünf Kilometer weit möglich

Dessen Software misst den Abstand und den Winkel zwischen zwei oder mehreren Chips aus, die nach dem „Zigbee“- oder „Bluetooth“-Standard funken. Dadurch ist eine recht genaue Ortung möglich.

„In Abgrenzung zu anderen Technologien wie GPS funktioniert unsere Technik auch innerhalb von Gebäuden und durch viele Wände hindurch“, erklärte Metirionic-Chef Attila Römer. „Und wenn man dies noch mit einem Beschleunigungssensor verbindet, kann das System auch erkennen, wenn ein Mensch zu Boden fällt, und Alarm schlagen.“ Zudem funktioniert diese Lokalisierungsmethode bis auf 20 bis 50 Zentimeter genau und kommt auf große Reichweiten: Solange nicht gerade eine Stahlbetonmauer im Weg steht, sind Menschen und Objekte in Gebäuden hinter mehreren Wänden und bis zu 100 Meter weit auffindbar – im freien Gelände sogar bis zu fünf Kilometer weit.

Rettung im Schnee und Schutz vor Hackern

Das Interesse an dieser Ortungstechnologie ist international groß: Die Kunden von Metirionic sitzen in ganz Europa, in Nordamerika, Japan und Australien. Beispielsweise wollen die „ Österreichischen Bundesbahnen“ ( ÖBB) Rangierfahrten mit der Dresdner Chiptechnik sicherer machen. Denn dadurch können Lokführer künftig besser erkennen, wo sich der letzte Güterwagen eines Zuges gerade befindet. Zudem orten Viehzüchter mit der Metirionic-Methodik ihre Schafe und Kühe. Auch lassen sich per Chip-Lokalisierung unter Schneelawinen begrabene Skifahrer schneller finden als mit klassischen Lösungen. Helfen soll die neue Technik auch in den Fabriken der Zukunft, wo Mensch und Roboter sehr eng zusammenarbeiten. Der Roboter muss sicher erkennen, wenn sich ein Mensch gefährlich seinen Stahlarmen nähert.

Auch Autodieben wollen die Metirionic-Experten das Leben schwer machen: In der jüngeren Vergangenheit war es Hackern durch „Man in the Middle“-Attacken (MITM) gelungen, die Funkkennungen von Auto-Fernbedienungen abzufangen. Dazu verstecken sich die Angreifer beispielsweise hinter einem Busch in der Nähe des Autos und warten, bis sich der Fahrer nähert und das Auto per Funksignal öffnet. Dann klinken sie zwischen Mensch und Auto ein – und können so den Datenverkehr manipulieren. Das wäre kaum noch möglich, wenn der Bordcomputer erkennen könnte, wo genau sich der richtige Funkchip befindet.

„ Metirionic “ plant weitere Projekte

Wegen der starken Nachfrage für diese Ortungstechnik ist die im Jahr 2013 gegründete „ Metirionic“ gewachsen. 2018 realisierte das Technologie-Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro. Im Jahr 2019 waren es etwa 1,4 Millionen Euro. Mittlerweile beschäftigt die Firma 16 Mitarbeiter.

Die wollen sich nun darauf konzentrieren, ihre Ortungs-Technologie in die Standards der nächsten Bluetooth-Generationen einzuarbeiten. Dies würde die Chancen verbessern, die Dresdner Technik auch in Smartphones zu integrieren.

Zur Debatte steht zudem, die bisherige GmbH in eine AG umzuwandeln, informierte Metirionic-Mitgründer Bernd Junghans. Dies könnte die Akquise von zusätzlichem Kapital erleichtern. Denn schon jetzt ist absehbar: Weitere teure Entwicklungsprojekte stehen vor der Tür.

Von Heiko Weckbrodt