Dresdner Energieversorger Drewag investiert Hunderte Millionen

Dresden

Die Versorgungsunternehmen Dresdner Stadtwerke GmbH ( Drewag) und Energie Sachsen Ost AG (Enso) werden in diesem Jahr eine drittel Milliarde Euro investieren. Das kündigte Frank Brinkmann, Sprecher der Drewag-Geschäftsführung und Vorsitzender des Enso-Vorstandes, beim Drewag-Neujahrsempfang im Kraftwerk Mitte an. So sollen 67,5 Millionen Euro in Stromnetze und 26,9 Millionen Euro in Gasnetze fließen. Für die Fernwärme sind 24,8 Millionen Euro geplant, für die Erzeugung 72,3 Millionen Euro.

Drewag und Enso seien inzwischen eng verzahnte Unternehmen und könnten im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes als Gemeinschaftsbetrieb mit über 3000 Mitarbeitern gesehen werden. Der in diesem Jahr beginnende Bau der gemeinsamen Unternehmenszentrale am Hauptbahnhof sei ein Beleg für die fortschreitende Betriebsintegration von Drewag und Enso, so Brinkmann.

Es geht nicht nur um die Gewinne, die in die Region zurückfließen

Der Drewag-Geschäftsführer kündigte an, dass die Drewag bald zu 100 Prozent ein sächsischer Kommunalversorger sein wird. Die Beteiligungsgesellschaft Thüga, die zehn Prozent der Anteile an der Drewag hält, habe kein überzeugendes Kooperationsmodell anbieten können. Deshalb habe der Energieverbund Dresden die Rückkaufsoption für die letzten extern gehaltenen Drewag-Anteile verbindlich erklärt. Der endgültige Kaufpreis müsse aber noch ermittelt werden, sagte Brinkmann.

„Mit bald 100 Prozent kommunalen Anteilseignern wird unser Selbstverständnis noch einmal deutlich herausgestellt: Wir sind da für die Kommunen und für die Region. Und wenn wir Erfolg haben, ist das für die ganze Region gut.“ Dabei gehe es nicht nur um die Gewinne, die in die Region zurückfließen. Sondern eben auch um die Investitionen, die Drewag und Enso in Dresden und in Ostsachsen tätigten.

48 Millionen Euro Investitionen in das Glasfasernetz

Brinkmann kündigte ein verstärktes Engagement der Versorgungsunternehmen beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Glasfaser-Kommunikations-Infrastruktur an. So würden die Unternehmen allein 2020 rund 48 Millionen Euro in das Glasfasernetz investieren. „Als der lokale Champion für leitungsgebundene Infrastruktur wollen wir hier deutliche Präsenz zeigen.“

Im Bereich Fernwärme sei die Drewag Technologieführer. Brinkmann verwies auf den Elektrodenheizkessel am Kraftwerk Nossener Brücke, mit dem der Versorger in Zeiträumen günstigen Ökostroms grüne Wärme für das Fernwärmenetz erzeuge. Dies sei nur ein Baustein der vielen Projekte und Ideen zur Ergrünung der Fernwärme und zur Einsparung von Treibhausgasen.

Ergebnisrückgang von 37 Millionen Euro steht im Raum

Drewag und Enso hätten auch 2019 gut gewirtschaftet und könnten ihrer Verantwortung gegenüber den Kunden und den weit über 100 regionalen Anteilseignern gerecht werden, erklärte Brinkmann. „Ein Selbstläufer wird das künftig aber nicht. Denn obwohl Drewag und Enso aktuell gut dastehen, deuten sich in den nächsten Jahren Herausforderungen an, die nicht einfach werden.“ So plane die Bundesnetzagentur, ab 2023/2024 die Eigenkapitalverzinsung auf das Anlagevermögen zu senken. „Diese regulatorische Maßnahme belastet die gesamte Kommunalversorgerbranche und damit auch unsere Unternehmensgruppe.“

Es stünde ein Ergebnisrückgang von 37 Millionen Euro im Raum, rechnete der Drewag-Geschäftsführer vor – pro Jahr. „Das sind im Äquivalent über 500 Arbeitsplätze. Jetzt fragen wir uns: Wie sollen wir unter diesen Voraussetzungen die Netze der Zukunft für die Energiewende schaffen?“ Landaus, landein würden sich die Kämmerer der Kommunen fragen, wie die steuerlichen Querverbünde funktionieren sollen, wenn die kommunalen Energieversorger nicht mehr die Verluste des ÖPNV ausgleichen könnten.

Brinkmann forderte die Politiker unter den Gästen des Neujahrsempfangs auf, diesen „Kahlschlag durch die geplante Regulierung im Energiesektor“ noch zu verhindern. Eine Korrektur werde nur gelingen, wenn parteiübergreifend auf allen politischen Ebenen Druck auf die Entscheidungsträger ausgeübt werde.

Von Thomas Baumann-Hartwig