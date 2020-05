Dresdner Eltern blitzen bei Landesamt ab

Dresden

Späte Initiative: In letzter Minute wollten Eltern aus dem Dresdner Norden dich gedrängte Klassen für die Erstklässler des nächsten Schuljahres vermeiden, doch beim Landesamt für Schule und Bildung ist die Initiative gescheitert.

Brief an den OB

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hatte sich das Netzwerk Dresden Nord für eine Verringerung der Klassenstärke für die Erstklässler beim Start ins Schuljahr 2020/21 Ende August ausgesprochen. „Nicht nachvollziehen können wir, dass im Schuljahr 2020/21 im gemeinsamen Grundschul-bezirk Klotzsche/Hellerau bei 252 angemeldeten Schülern nur 9 Klassenzüge gebildet werden sollen, dies entspricht exakt 28 Schülern pro Klassenzug“, hieß es in dem Schreiben, das auch dem Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) zuging. Die Initiative sprach sich für einen zehnten Klassenzug aus. Dieser könnte an der inzwischen sanierten 84. Grundschule eingerichtet werden, hieß es. Damit könnte die Klassengröße an allen Schulen im Dresdner Norden sinken.

„Schulplätze decken Bedarf nicht“

Nach Ansicht von CDU-Stadträtin Silvana Wendt ist nun wiederholt das eingetreten, was die Elternsprecher aller Schulen im Dresdner Norden prognostiziert haben. „Die angebotenen und ausgewiesenen Schulplätze decken nicht den Bedarf.“ Im Dresdner Norden gebe es daher die Hoffnung, dass der künftige Amtsleiter im Dresdner Schulverwaltungsamt und der künftige Bildungsbürgermeister die Expertisen der Eltern hören und gebührend berücksichtigen. „Dazu wird unverbrauchtes und unvoreingenommenes Personal benötigt, welches nicht schon durch das Ignorieren und Negieren der reellen Bedarfszahlen zum letzten Schulnetzplan vorgeprägt ist“, erklärte Wendt hintersinnig.

Landesamt winkt ab

Doch vom Landesamt gab es dazu andere Zahlen und eine klare Absage: Im Schulbezirk Klotzsche/Hellerau würden neun Klassen gebildet: an der 50. Grundschule mit 80 Schülern drei Klassen, an der 82. Grundschule mit 55 Schülern zwei Klassen, an der 84. Grundschule mit 55 Schülern zwei Klassen und an der 85. Grundschule mit 48 Schülern zwei Klassen. Im Schulbezirk ergebe sich damit eine Reserve von etwa sechs bis acht Schulplätzen für Erstklässler. Es gebe keine Möglichkeit, an der 84. Grundschule eine weitere Klasse zu bilden. „Die Schule ist im Schulnetzplan zweizügig ausgelegt“, erklärte Petra Nikolov, die Sprecherin des Landesamtes in Dresden. Die Klassenbildung sei mit der Landeshauptstadt abgestimmt, die Aufnahmebescheide würden planmäßig entsprechend der vorgesehenen Klassenbildung an die Eltern schickt.

