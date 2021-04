Dresdner Eliasfriedhof: Ein Denkmal von europäischem Rang

Dresden

Oft ist es ja so, dass Schriftsteller zwar genau wissen, wie sie ihren neuen Roman anlegen wollen, sich aber nicht entscheiden können, welche Namen sie ihren Figuren geben sollen: Werther? Matzerath? Buddenbrook? Eberhofer? Mittlerweile verfügt das Netz über Generatoren, die Namen wie Svea Dörte Kopfhof-Felsenmacher oder, falls der Roman im arabischen Raum spielen soll, Mustapha ibn Ali al-Ash-gahadi hervorbringen. Vom Autor Paul Maar, der uns, naja, vor allem den jüngeren Lesern das Sams und die Opodeldoks schenkte, ist jedenfalls überliefert, dass er sich die Inspiration für originelle Vornamen auf Friedhöfen holt. Es spricht für Maar, dass er diese nicht erkrampft, sondern dem Leben ablauscht.

Vom Pest- und Armenfriedhof zum Bestattungsplatz für Bildungsbürger

Wer ähnlich verfahren will, aber nicht einfach mal so über einen Friedhof schlendern und viele alte Grabsteine betrachten und interessante Inschriften lesen will, dem seien die Touren empfohlen, die in diesem Jahr in bewährter Manier für den Eliasfriedhof angeboten werden. Er wurde vom Pest- und Armenfriedhof zum bevorzugten Bestattungsplatz für das Dresdner Bildungsbürgertum, entsprechend sei das Kleinod, wie Marion Stein auf der Homepage zum Friedhof versichert, „nicht nur ein unerschöpfliches ,lebendiges Geschichtsbuch’ der Sozial- und Kulturgeschichte Dresdens, sondern sein unschätzbarer sepulkraler Reichtum zeichnet ihn auch als ein anerkanntes Denkmal von europäischem Rang aus.“ Ebenso erklärte der Historiker Karl Schlögel Friedhöfe schon zu „geschichtlichen Texten von unerhörter Aussagekraft“.

Es war das große Sterben im Zuge der letzten großen Pest von 1680, die den Rat der Stadt zwang, den bereits bestehenden Johanniskirchhof zu erweitern und auf Anordnung des Kurfürsten Johann Georg II. in aller gebotenen Eile auf den freien Feldern, draußen vor dem Ziegeltore, einen abgesonderten Seuchen- oder Pestfriedhof anzulegen. Die Kosten für den Grunderwerb und die Einrichtung desselben sollten aus dem „Gotteskasten“ bestritten werden. Um sich der Pestleichen schnell zu entledigen, wurden sie ohne Gepränge im westlichen Teil des Friedhofes in Massengräbern verscharrt, wie Stein festhält.

Nach Erlöschen der Pest blieb der Eliasfriedhof zur allgemeinen Nutzung offen. Die gehobenen Stände bevorzugten zwar, wenn sie den Weg allen Fleisches anzutreten hatten, erst mal weiterhin den ältesten Dresdner Stadtfriedhof, den Kirchhof um die alte Frauenkirche, sowie den 1571 angelegten und seither sehr beliebten Kirchhof St. Johannis vor dem Pirnaischen Tor. Aber nach der Aufhebung des Frauenkirchhofs im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Frauenkirche von George Bähr mit ihrer markanten Kuppel erwies sich im Jahre 1724 das Anlegen eines neuen Begräbnisplatzes als dringend erforderlich, sodass man den sogenannten „Armen-Gottes-Acker“, sprich Eliasfriedhof, um ein Stück Feld erweiterte.

Das älteste Grabmal stammt von 1729

Schon bald füllte sich die Begräbnisstätte stetig mit künstlerisch wertvoll gestalteten Denkmalen, nicht einfach aus Spaß an der Freud’, sondern weil jemand starb. Die Belegung auf dem Friedhof erfolgte willkürlich, die einzige erkennbare Ordnung bestand darin, dass die Gräber – „ex oriente lux“ – geostet wurden. Die Grabsteine waren vorwiegend aus Elbsandstein gefertigt und teilweise farbig gefasst. Die Grabmale, deren Formen die Entwicklung vom Barock über Rokoko bis hin zum Klassizismus repräsentieren, „können als einzigartige und beredte Zeugnisse kunst- und kulturhistorischer Epochen angesehen werden“, wird seitens Marion Stein versichert. Geschaffen wurden diese Grabmale nach der Einsegnung nach Entwürfen namhafter Künstler, darunter Johann Christian Kirchner, Christian Gottlieb Kühn oder auch Gottlob Friedrich Thormeyer (1775–1842). Aus den Anfangsjahren des Eliasfriedhofs sind keine Grabmäler erhalten. Das älteste bekannte Grabmal auf dem Friedhof ist das des Offiziers Johann Georg Lichtenegger (1672–1729).

Am 21. Juni 1876 erfolgte auf dem Eliasfriedhof die letzte Bestattung, es hatte ein Ende mit der „Anlieferung“ von Sarginsassen, die nach der Einsegnung im Erdmöbel ausharren mussten, bis der Wurm kommt. In Folge dessen wurde das Erscheinungsbild der Anlage nicht mehr geplant verändert und so konserviert, wie sie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestand. Der Totenacker avancierte regelrecht zu einem romantischen Ort, der auch Maler inspirierte. Max Pechstein beispielsweise schuf 1906 ein Eliasfriedhof betiteltes Gemälde, ebenso hielt Franz Radziwill die Nekropole 1927 und 1928 in einem Aquarell und einem Ölgemälde fest.

Gruftgitter vom alten Eliasfriedhof 1726, abgebildet in dem 1909 erschienenen Buch „Dresden“ von Paul Schumann. Quelle: Repro

Seit dem ist der Friedhof der Vergänglichkeit preisgegeben: vieles ist verfallen und durch Vandalismus zerstört. Die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder des Fördervereins Eliasfriedhof Dresden e. V. versuchen, das Ihre dazu beizutragen, dieses einzigartige Kulturerbe zu erhalten und der Öffentlichkeit wieder zugängig zu machen.

Er organisiert Rundgänge, bei denen die Geschichte des Friedhofs erläutert wird. Die Teilnehmer werden zu Grabstätten von Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur geführt und bekommen bemerkenswerte Details an und zu Grabmalen vermittelt.

